Duelo de titanes en el Pabellón Siroko Sa Pedrera

El Class Bàsquet Sant Antoni y el Bueno Arenas Albacete miden fuerzas este domingo (12 horas / LaLiga +) en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. Probablemente, será el partido más interesante de la 17ª jornada del Grupo Este de la Segunda FEB, ya se enfrentarán el segundo y el tercer clasificado de la fase regular (antes de jugarse otros partidos), que están empatados a 12 triunfos y 4 derrotas. Ambos equipos llegan en racha, ya que buscarán su sexta victoria consecutiva, pero uno de ellos verá truncado su camino y perderá comba con un adversario directo.

Con la única baja de Greg Gantt, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal afronta un encuentro muy exigente. De hecho, en la primera vuelta de la competición los isleños necesitaron de dos prórrogas para doblegar a los manchegos, que arrancan la jornada como el segundo equipo más anotador de la conferencia (1.356 puntos). Por su parte, los sanantonienses son la segunda mejor defensa del grupo, con 1.197 puntos recibidos en 16 partidos. El duelo está servido. Falta por ver qué estilo se impone.

“El domingo viene un gran equipo, un gran rival. Ganar allí fue muy complicado. Los hicimos de un punto, en la prórroga... Pudimos haber ganado antes, pero también perder. Hablábamos de que la Spanish Basketball Academy era un equipo muy duro y con muy buena defensa, pero el Albacete diría que está igual de nivel o más. Su juego físico y de contacto es muy duro. Tenemos que estar preparados”, manifestó el técnico de los de Portmany, que destacó también que los albaceteños son un conjunto “que juega con ritmo”.

Berrocal remarcó que los peninsulares son “un rival directo” y apremió a sus jugadores a emplearse a fondo para intentar descolgar al Bueno Arenas. “Quedan diez partidos y ya es la cuenta atrás. Esperemos que la gente esté mentalizada y preparada para jugar este partido. Como siempre, es muy importante que venga nuestra gente”, terminó diciendo el entrenador catalán.

Al Bueno Arenas Albacete lo dirige David Varela, que cuenta con una plantilla de mucha calidad. Por ejemplo, dos de sus jugadores se encuentran en el ‘top 10’ de máximos anotadores de la División Este. Se trata de Nicklaus William Reid (promedia 15 puntos por encuentro) y de José Luis González (14,53 puntos, con un partido menos disputado).

Además, Silvano Merlo es el séptimo máximo reboteador de la conferencia (7,31 capturas por choque) y el quinto jugador mejor valorado (una media de 19,88). Por otra parte, en sus filas está Víctor Muñoz, tercer mejor anotador de dos puntos en el Grupo Este (un 69,07% de acierto).