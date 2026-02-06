El Gasifred Atlético se juega más que tres puntos en Leganés

Puede ser uno de esos partidos que marcan un antes y un después. El Gasifred Atlético visita este sábado (19.30 horas, Pabellón Deportivo Europa) al Leganés, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con la obligación de dar continuidad al golpe sobre la mesa de la pasada jornada. El conjunto de José Fernández rompió el pasado fin de semana una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas con una victoria de prestigio ante el líder, el AD Sala 10, al que superó por 6-4 en una auténtica exhibición ofensiva. Un triunfo que devolvió la sonrisa a un vestuario que venía de atravesar un duro tramo de cuatro derrotas consecutivas y que volvió a mostrar su versión más ambiciosa.

Actualmente octavo con 25 puntos, el Gasi se encuentra a siete del play-off, una distancia considerable, pero todavía recortable si logra encadenar resultados positivos. La visita a Leganés se presenta como una de las últimas oportunidades de reengancharse definitivamente a la pelea por la zona noble. Además, el encuentro supondrá el debut de los nuevos refuerzos. Vicent Valdés regresa a Ibiza tras su etapa en Ye Faky para aportar experiencia y gol, mientras que Juanan, guardameta con pasado en el club y procedente del Ibiza Futsal, sigue esperando el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para poder ser inscrito y debutar con su nuevo equipo.

El rival, a priori, es propicio. El Leganés es penúltimo con 14 puntos y atraviesa una dinámica muy complicada, con ocho derrotas en sus últimos diez partidos. En su pabellón tampoco ha logrado hacerse fuerte: es el cuarto peor local de la categoría, con apenas ocho puntos en ocho jornadas. Pero el Gasifred sabe que en esta categoría nadie regala nada. Si quiere seguir mirando hacia arriba, necesita confirmar fuera de casa las buenas sensaciones mostradas ante el líder. Sumar de tres no solo permitiría recortar distancias, sino también consolidar el cambio de dinámica y enviar un mensaje claro: el Gasi sigue muy vivo.