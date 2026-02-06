Este es el pueblo de Ibiza que se convierte en sede de un campeonato de atletismo de España

La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa vivirá el próximo 15 de febrero una edición "para la historia" al acoger el Campeonato de España de 10K en ruta, tanto en categoría absoluta como máster. El descomunal plantel de estrellas que se citarán en Sant Josep convierte esta prueba en el "campeonato de mayor nivel competitivo que se recuerda en la última década sobre la distancia".

La designación de Ibiza como sede del Campeonato de España supone, además, un hecho insólito para la isla, que acogerá por primera vez un certamen nacional absoluto de atletismo en ruta. Un hito que certifica el crecimiento exponencial de la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, una prueba que en pocos años ha alcanzado cotas sin parangón, situándose entre las carreras más prestigiosas del calendario nacional e internacional.

Los principales protagonistas de su sexta edición serán Said Mechaal y Carla Gallardo, actuales plusmarquistas nacionales de 10K y grandes favoritos al título que a buen seguro centrarán todos los focos. Mechaal firmó recientemente una actuación histórica al rebajar el récord de España hasta los 27:24, una auténtica hazaña lograda en Valencia que ha sacudido el panorama europeo del fondo y ha elevado el listón del 10K nacional a una dimensión inédita. Por su parte, Gallardo llega a Ibiza como la reina indiscutible de la distancia en España, avalada por una marca de 31:11 que la sitúa en lo más alto del ranking histórico femenino y confirma su dominio actual en la ruta.

En este sentido, el organizador y fundador de la prueba, Dani Becerra, destaca la dimensión simbólica que supone la presencia de ambas estrellas en la isla: “Que dos atletas de prestigio como Said Mechaal y Carla Gallardo, actuales récords nacionales, estén en la línea de salida es algo que emociona y que nos llena de orgullo. Es un honor contribuir a que Sant Josep y la isla en general se conozcan en todo el país por el deporte y el turismo de invierno. Hace unos años, cuando nadie había apostado por este formato en Ibiza, parecía impensable, y hoy es una realidad que refleja todo el trabajo, la constancia y la ilusión que hay detrás de la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa”.

Isabel Barreiro aterriza en Ibiza

En categoría femenina, el campeonato presentará un bloque de enorme calidad y plena actualidad competitiva. Junto a Gallardo destaca Isabel Barreiro, que aterriza en Ibiza tras proclamarse recientemente campeona de España de campo a través, un título que subraya su excelente estado de forma y su capacidad para rendir en contextos de máxima exigencia. Completan el cartel Laura Priego, campeona iberoamericana de 5.000 metros y campeona de Madrid de campo a través; Lidia Campo Sastre, campeona de España de 10K en 2024; y Paula Herrero, campeona de España de triatlón olímpico en 2020 y de triatlón sprint en 2021. Priego, Campo Sastre y Herrero, además, saben lo que es correr en 31 minutos en 10K, un dato que refuerza el extraordinario nivel competitivo del campeonato femenino.

Figuras reconocidas del atletismo

La prueba masculina, además del mencionado Mechaal, reunirá a varias de las figuras más reconocidas del atletismo español contemporáneo. Primeros espadas como Dani Arce, olímpico en Tokio 2020 y bronce en el Campeonato de Europa de 3.000 metros obstáculos celebrado en Múnich; Carlos Mayo, referente del fondo nacional y actual plusmarquista español de media maratón con 59:39; Chiki Pérez, plata en el Europeo de Atletismo en Ruta de 2025, y Javi Guerra, maratoniano de referencia y leyenda viva del atletismo español, cuya trayectoria, títulos nacionales y vigencia competitiva lo convierten en una de las figuras más respetadas del pelotón.

Otras figuras que merece la pena mencionar son el hispano-uruguayo Santiago Catrofe, que acredita una mejor marca de 27:16, y el español Abdessamad Oukhelfen, quien también sabe lo que es correr en 27 minutos.

A este elenco de estrellas se suman los nombres de cerca de un centenar de fondistas españoles de alto nivel, que lucharán por hacerse con el título nacional en una jornada que promete máxima exigencia competitiva. Pero la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa no solo coronará a los nuevos campeones de España absolutos y máster el 15 de febrero, sino que se consolida como una cita histórica que, además de su impacto deportivo, refuerza la proyección de Ibiza como destino de referencia para el turismo deportivo de invierno, situando a la isla en el mapa de los grandes campeonatos nacionales de atletismo. La jornada arrancará a las 8.30 horas con la carrera popular, mientras que el Campeonato de España dará comienzo a las 9.35 con la salida femenina y a las 9.45 con la prueba masculina.