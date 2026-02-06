Duelo de dinámicas en Sa Blanca Dona

Duelo de dinámicas el que se vivirá este sábado (19.30 horas, Sa Blanca Dona) entre el Trasmapi HC Eivissa y el Blendio Sinfín Santander, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de División de Honor Plata. El conjunto de Geno Tilves afronta la cita con la necesidad de reaccionar tras encadenar dos derrotas consecutivas a domicilio ante Agustinos Alicante (30-19) y Barcelona B (32-25). Dos tropiezos que frenaron la buena línea anterior y que dejaron a los insulares en la décima posición con 18 puntos, dos menos que su rival de este fin de semana y con un colchón todavía cómodo de seis sobre el descenso. En la ida, 29-36 para los pitiusos.

Los ibicencos regresan a Sa Blanca Dona, donde se han mostrado más sólidos durante la temporada y donde necesitan reencontrarse con su mejor versión para no perder de vista la zona media-alta de la clasificación en un campeonato cada vez más exigente y equilibrado. Enfrente estará un Sinfín lanzado. El conjunto santanderino, histórico del balonmano español con varias temporadas en Asobal, llega a la isla en su mejor momento del curso, con siete partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Tras un inicio irregular en el que solo sumaron una victoria en las siete primeras jornadas, los cántabros han enderezado el rumbo y han demostrado ser uno de los equipos más competitivos de la categoría. Desde finales de octubre solo han cedido en su visita a Anaitasuna (33-27), el pasado 30 de noviembre. La pasada temporada se quedaron a las puertas del ascenso tras caer en el play-off ante el Burgos, y este curso han vuelto a construir un bloque sólido, con mayor consistencia defensiva y una portería determinante que les permite correr y castigar al contragolpe.

“Es un equipo muy distinto al de la primera vuelta. No pierden desde noviembre, han empatado con equipazos como el Burgos y el Puerto Sagunto y ganado en campos complicados como el de Cisne. Están haciéndolo muy bien, han mejorado mucho a nivel defensivo y tienen dos porterazos, lo que les permite salir al contraataque muy rápido con gente muy vertical, muy rápida y con mucho gol. Manejan muchos registros y son un equipo muy completo, por lo que tendremos que ser muy serios, no cometer errores no forzados y estar a un gran nivel defensivo para llevarnos los dos puntos”, señaló Geno Tilves en la previa.

El Trasmapi sabe que el margen de error es mínimo. Ante un rival en plena racha positiva, la clave pasará por recuperar la intensidad defensiva, minimizar pérdidas y hacerse fuerte ante su afición para volver a sumar y cambiar la dinámica. Sa Blanca Dona dictará sentencia.