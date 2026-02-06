Debut internacional de Dina Hamri, judoka de Ibiza, en el Europeo de Roma

El Club Judo Sant Jordi vivirá este fin de semana un momento muy especial con el debut internacional de la judoka Dina Hamri, que partió este viernes rumbo a la capital italiana junto a su entrenador Víctor Canseco para participar en la prestigiosa Copa de Europa de Roma en categoría cadete. La competición se celebrará en el complejo deportivo Palapellicone, donde se darán cita cerca de 800 judokas procedentes de más de 30 países, lo que convertirá el evento en una de las grandes referencias del calendario internacional de la categoría.

Esta prueba supone la primera de las cuatro citas puntuables del circuito europeo cadete, fundamentales para la clasificación a los grandes campeonatos de la temporada como el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Dina competirá el sábado en la categoría de -48 kg, afrontando así su estreno en una competición internacional oficial, un paso más dentro de su crecimiento deportivo y personal.

La joven judoka ibicenca continúa consolidando su progresión y afronta esta experiencia con ilusión, ambición y el objetivo de seguir sumando aprendizaje en el más alto nivel europeo. Desde el club se valora "muy positivamente" esta participación, que refleja el "trabajo constante" que se viene desarrollando y que sitúa nuevamente "al judo pitiuso en el panorama internacional".