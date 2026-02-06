Andrea Romero, atleta formenterense: «Si no consigues buenos resultados, la gente pronto se olvida de ti»

En primer lugar, enhorabuena por su primera medalla en un Campeonato de España de Cross. ¿Se lo esperaba?

Muchas gracias. Cuando vi la lista de inscritos sabía que conseguir alguna medalla era una opción real. En Cross no tenía ninguna, hay gente de mucho nivel y fue muy difícil, la carrera fue muy igualada y además hizo malísimo, por lo que había mucho barro, algo que me benefició. Fui conservadora, creo que tendría que haber creído y confiado en mí un poquito más.

Se le vio muy entera en los metros finales.

Tenía un puntito más, pero tomé la decisión tarde y ya no llegaba. Sabía que Isabel Barreiro (la campeona) era casi imbatible. Pero cuando llegamos al final de la carrera y le vi romper la cinta dije: qué cerca lo he tenido, no pensaba tener tan cerca el oro.

¿Cómo se gestiona la presión en esos momentos finales?

Las últimas vueltas voy de menos a más. Veía que iba recortando y que tenía medalla, pero luché hasta el final. Me fui dando varios mensajes positivos, iba hablando conmigo misma y animándome. Cuando vas con muchas personas en un grupo no tienes tiempo para decidir tantas cosas porque vas pendiente del resto, pero como iba sola fue también bonito el ir hablando conmigo, gestionando la carrera y pensando todo lo que he tenido que sufrir y trabajar para llegar a este momento. Es un recuerdo muy especial.

Aunque sea una pregunta difícil, ¿cuál es la medalla más importante que ha logrado?

Es muy difícil elegir. Quizá las primeras, cuando era cadete, porque son las primeras veces, eres más inocente y te repites: soy campeona de España. Pero también fue muy especial la primera absoluta, que la conseguí el pasado año en Mallorca. Esa fue emotiva porque rompí la barrera de los 16, estaba cerca de casa, con mi gente allí viéndome… Esa medalla también supuso un punto de inflexión para seguir dedicándome a esto porque hasta entonces no acababa de volver a sentir el porqué de hacer esto, y desde Mallorca volví a disfrutar. Es verdad que desde el año pasado, en cubierta empecé a disfrutar mucho más, hice como un cambio de mentalidad. Esos resultados hacen que también tengas mucho más apoyo económico, de sponsors, de carreras que te invitan, más caché, y eso hace que también te motive más a seguir porque la gente sigue confiando en ti. Si no hay resultados, la gente se olvida de ti.

Hace pocos meses se mudó de Valencia hacia León. Ha cambiado de equipo, de residencia, ¿qué tal lleva ese cambio?

Fue duro, la verdad. En Valencia estaba mi grupo, mi entrenador… es donde recuperé esa ilusión por el atletismo que sentía desde pequeña, la de estar con ese grupo de amigos con los que ibas a pasártelo bien. En Valencia me volví a ilusionar, ha sido muy duro dejarlo, pero tenía que dar otro cambio para crecer más porque es una ciudad a la que le faltan cosas para dedicarse a esto al 100%. No hay CAR, compartíamos pista con velocistas, opositores, lanzadores, gente de marcha, niños… era una barbaridad. Ha sido una decisión difícil, pero muy meditada. En León soy muy feliz, lo he encontrado todo y creo que estoy en mi sitio.

¿Aprende más en la victoria o en la derrota?

En la derrota. Cuando ganas, todo el mundo te felicita, pero cuando estás mal, ves la gente que realmente está ahí. La derrota te hace aprender, darte cuenta de que necesitas comer bien, descansar, despejarte. Cada bache es aprendizaje. Puedes estar subiendo una foto sonriendo al Instagram y estar llorando detrás de la pantalla y eso solo lo saben mis amigos de verdad y mi pareja, no lo sabe ni mi familia. Sé que la gente espera mucho de mí, tengo una marca muy importante como Hoka detrás, siempre he destacado y quiero cumplir con las expectativas que hay puestas sobre Andrea Romero.

¿Cómo es un día normal en la vida de Andrea Romero?

Entreno todos los días de la semana. Por la mañana, me levanto, desayuno y voy al CAR para ver si me toca el primer entrenamiento en la cinta o en la calle. Uno sí o sí es dentro del CAR en la cinta, a veces hacemos doble umbral, que es un día de series partido, una sesión en la calle y la otra en la cinta para evitar impacto. Después voy a la sauna, me ducho y voy a recoger la comida, porque tengo beca externa y me dan comida y cena todos los días. Voy a casa, como, descanso, tomo un café y vuelvo a entrenar. A las 20.30 voy a por la cena, ceno en casa y veo una serie antes de descansar. Y los fines de semana, a competir.

¿Qué objetivos tiene para 2026?

El 29 de marzo voy a correr la Media Maratón de Berlín. Estoy muy emocionada porque es un reto nuevo para mí. Y luego veré si puedo correr el Campeonato de Europa de Atletismo en 5.000 metros, aunque mi enfoque está puesto en Berlín. Ese ha sido otro de los motivos por los que he conseguido la plata en Cross, ir sin expectativas. Lo hice porque me encanta, igual que ir con la Federación Balear, pero no era un objetivo que tuviese marcado en rojo en mi calendario.

¿Cuándo volveremos a verle por las Pitiusas?

No lo sé, la verdad. Ahora mismo, estoy muy centrada en la Media Maratón de Berlín, después haré algún 10K para buscar una buena marca y en verano volver a los 5.000 metros.

Por último, ¿alguien que siempre esté ahí?

Por supuesto que mi familia, mi pareja, mis amigos… Pero nada de esto sería posible sin el apoyo de mi club, Lions Factory, del Govern de les Illes Balears, Baleària, el Consell de Formentera, Hoka y Crown Sport Nutrition, mis patrocinadores.