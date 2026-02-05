La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer celebra este sábado el torneo de golf más solidario

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, organiza este sábado un nuevo torneo de golf solidario con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer. Este evento, que se llevará a cabo en las instalaciones de Golf Ibiza, contará con una entrega de premios y una rifa solidaria con regalos donados por diferentes empresas de la isla con el fin de recaudar fondos para los pacientes oncológicos de Ibiza y Formentera. Las inscripciones pueden realizarse directamente en la recepción de Golf Ibiza y tienen un precio de 20 euros para niños, 40 euros para socios y 60 euros para el resto de los participantes.

Este torneo comenzará a las 9 y finalizará alrededor de las 15 horas con la entrega de los trofeos a los ganadores de las categorías A y B, primero y segundo Juniors, y Scratch, con un único galardón, todos ellos donados por empresas solidarias de Ibiza. Asimismo, se entregarán dos premios especiales: al drive más largo y a la bola que se haya quedado más cerca de la bandera.

A continuación, se celebrará una rifa solidaria en la que tanto los jugadores como el resto de los asistentes podrán participar con la compra de boletos que tendrán un precio de cinco euros. Los ganadores se llevarán a casa bonos con experiencias gastronómicas, tratamientos de belleza y odontológicos, cestas, clases de golf y muchas otras sorpresas cedidas por reconocidas marcas de la isla, que no han querido perder la oportunidad de colaborar en este evento deportivo a favor de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC. Los números premiados se publicarán en la página web y en la página de Facebook de IFCC.

Una semana para recordar

La presidenta de IFCC, Elizabeth Gail Fear, ha manifestado su ilusión por “comenzar el año con buenas noticias” e iniciar su calendario de actividades con este torneo de golf que “representa perfectamente el espíritu de la asociación, que busca implicar a la comunidad en iniciativas solidarias que generan apoyo real para los pacientes y sus familias”. Además, ha detallado que “cada actividad que organizamos suma, no solo en recursos, sino también en concienciación y acompañamiento, y estamos muy agradecidas por la colaboración constante de empresas e instituciones de las Pitiusas”.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) ha aprovechado toda esta semana para conmemorar esta fecha a través de diversas iniciativas, entre ellas, este torneo de golf y la presentación de su proyecto piloto Hospice, un servicio de acompañamiento para personas con cáncer en la fase final de sus vidas. Este programa se ofrecerá de manera gratuita, a partir del 2 de marzo, a los pacientes oncológicos residentes en Santa Eulària des Riu con una esperanza de vida inferior a doce meses.

Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, trabaja desde hace 25 años en la ayuda a pacientes y familiares de las Pitiusas durante sus tratamientos contra el cáncer, así como en la entrega de material sanitario, folletos o financiación de traslados y tratamientos fuera de las islas. Este año IFCC, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, ha puesto en marcha un proyecto piloto denominado Hospice, un servicio de acompañamiento dirigido a personas con cáncer en fase final de vida y a sus familiares, y que se ofrece de manera gratuita a pacientes oncológicos del municipio con una esperanza de vida inferior a doce meses.

En 2025, la Asociación sufragó un nuevo coche para la Unidad de Cuidados Paliativos, así como 46 nuevos sillones y nuevas mesas auxiliares para la sala de espera del hospital de día oncológico y la sala de radiología. Asimismo, IFCC sigue impulsando entre la sociedad de las islas una nueva campaña para fortalecer la promoción de la detección del cáncer de colon, con el objetivo de mejorar la tasa de participación que, en 2024, fue solo del 28%. En los últimos años, esta asociación ha donado sillones reclinables para pacientes de Oncología del Hospital Can Misses, además de televisores y auriculares para la sala de quimioterapia de este centro de referencia en Ibiza y Formentera.

IFCC también ha financiado, gracias a las donaciones de sus numerosos socios y a los eventos benéficos que organiza, la decoración tanto de la consulta de enfermería oncológica, como de la consulta de la Unidad de Cuidados Paliativos, la adquisición de un endoscopio para el Hospital de Formentera, la puesta en marcha de un proyecto de cribado del cáncer de colon y de linfedema en las Pitiusas, y varios vehículos para la Unidad de Paliativos.