Alberto Contador debuta en mountain bike en la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano

La próxima edición de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano será escenario de un momento inédito en el ciclismo español y, además, lo hará en un año especialmente simbólico: el 25º aniversario de la prueba. Alberto Contador debutará en competición oficial de mountain bike por etapas coincidiendo con las bodas de plata de uno de los eventos MTB más consolidados del calendario, del 2 al 5 de abril de 2026.

El excampeón de las tres grandes vueltas acepta así el desafío lanzado por Óscar Pereiro y traslada su espíritu competitivo a los senderos y recorridos más técnicos de la isla, en un ‘cara a cara’ entre dos leyendas que promete convertirse en uno de los grandes focos deportivos de esta histórica edición.

“Para mí es un gran desafío y ha sido una decisión nada fácil de tomar, sobre todo por el respeto que me da. Nunca he competido en una prueba de bicicleta de montaña y sé que la Vuelta a Ibiza MTB es una carrera muy bonita, pero también exigente, con recorridos de todo tipo. La propuesta de Óscar y, sobre todo, la grandísima relación con toda la familia de la Vuelta a Ibiza MTB —con Juanjo al frente y con el proyecto que inició su hermano Bartolo— me hace especial ilusión. Tenía claro que, si debutaba en una carrera de MTB por etapas, tenía que ser aquí”, aseguraba el ciclista.

“La afronto con respeto, pero sobre todo con ganas de disfrutarla. Me han hablado maravillas de la prueba y de su ambiente; he estado en varias ocasiones y he podido ver la atmósfera tan bonita que se vive, aunque nunca encima de la bicicleta. Esta vez sí. Intentaremos defendernos bien y estoy deseando que lleguen las fechas para compartirla con toda la familia ciclista y con mi compañero, Óscar Pereiro”, añadía el de Pinto.

Alberto Contador construyó un palmarés de referencia con victorias en las tres grandes vueltas: Tour de Francia (2007 y 2009), Giro de Italia (2008 y 2015) y Vuelta a España (2008, 2012 y 2014). Escalador explosivo y corredor ofensivo, marcó una época en el ciclismo de carretera. Su participación en Ibiza abre ahora una nueva etapa deportiva, enfrentándose a un formato por etapas de mountain bike que exige técnica, adaptación al terreno y una gestión del esfuerzo muy distinta a la de la carretera.

Su estreno en MTB no será testimonial: competirá durante tres días en una vuelta con desniveles exigentes, tramos técnicos y sectores rápidos donde la lectura del terreno resulta decisiva. El salto de Contador a esta disciplina tiende un puente entre la élite histórica del ciclismo de carretera y el crecimiento del mountain bike como formato competitivo y experiencial. El origen del reto nace del propio Óscar Pereiro —ganador del Tour de Francia y participante habitual — que ha animado públicamente a Contador a medirse en este formato. El duelo añade una narrativa deportiva de rivalidad sana, respeto y espectáculo que conecta directamente con la afición.

La edición de este año será además especialmente significativa al celebrarse el 25º aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano, una prueba que ha evolucionado desde sus primeras ediciones locales hasta convertirse en una "cita internacional que reúne a mil bikers de decenas de países". En estos veinticinco años, la carrera ha contribuido de forma decisiva a posicionar Ibiza como destino de turismo deportivo activo y como escenario de referencia para el ciclismo de montaña.

Durante tres jornadas de competición, los participantes recorrerán algunos de los enclaves naturales más representativos de la isla a través de senderos, pistas forestales, zonas rocosas y tramos técnicos que combinan exigencia y espectacularidad. El recorrido está diseñado para ofrecer desafío deportivo y, al mismo tiempo, una experiencia de territorio única. La prueba se ha consolidado como una de las "grandes citas del MTB por etapas gracias a la calidad de sus recorridos, su organización y su capacidad de atraer tanto a ciclistas profesionales y exprofesionales como a deportistas noveles que buscan una experiencia completa de competición y destino".

Juanjo Planells, responsable de la prueba, subraya que esta edición especial “no solo celebra 25 años de historia deportiva, sino también la evolución de un evento que ha construido una auténtica comunidad ciclista alrededor de la isla. Alberto Contador ha sido y es embajador de la prueba, conoce su esencia y su espíritu, y que haya elegido precisamente nuestro 25º aniversario para debutar en MTB por etapas le da a esta edición un valor simbólico enorme. Momentos así son los que dan sentido al trabajo de tantos años y me hacen sentir especialmente orgulloso de poder continuar el legado de Bartolo”.

Más allá de la competición, la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano mantiene intacta su alma de convivencia deportiva y experiencia compartida. Figuras históricas del ciclismo y cientos de participantes populares ruedan juntos, comparten esfuerzo, recorridos y meta, en un formato donde el rendimiento se mezcla con el paisaje y el compañerismo. Una carrera que se disputa al máximo nivel, pero que también se vive y se celebra, y que en su 25º aniversario vuelve a demostrar que su mayor fortaleza está en la comunidad ciclista que la impulsa y le da sentido.