Cuenta atrás para la apertura de la primera escuela municipal de fútbol femenino en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza considera que "hay muy pocas chicas que puedan jugar al fútbol en la ciudad, al haber sólo cuatro licencias federativas en el municipio", según lamenta la concejala de Deportes, Catiana Fuster. Con el objetivo de "impulsar el fútbol femenino a escala local", la edil avanza el nuevo proyecto que se pondrá en marcha próximamente: "A partir de Semana Santa, empezará un plan piloto de una escuela municipal de fútbol femenino".

En referencia al nuevo proyecto deportivo e inclusivo impulsado por el Consistorio con el apoyo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB), Fuster expresa su deseo de que, "tras la prueba piloto", la iniciativa "logre consolidarse y continúe en funcionamiento, ya que son muy pocas las chicas que actualmente compiten a nivel federativo o solicitan licencia".

Por otro lado, Fuster recuerda uno de los principales problemas con los que se encuentran las niñas que quieren practicar este deporte en Vila: "Muchas se ven obligadas a desplazarse a otros municipios para poder jugar y ese esfuerzo adicional provoca que bastantes acaben cansándose y decidan abandonar la práctica" de este deporte.

Calentamiento de la selección sub 12 femenina. / Vicent Marí

La concejala no ha querido adelantar más detalles sobre la nueva escuela municipal de fútbol femenino y se ha limitado a señalar que "lo tenemos todo preparado, pero aún no podemos facilitar más información a la prensa».

Quien sí aporta algo más de información es el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que adelanta que "la nueva escuela municipal de fútbol femenino estará ubicada en Can Misses III". Y añade: "Con esta iniciativa buscamos impulsar el fútbol femenino de base, así como las competiciones vinculadas a la FFIB que se desarrollan tanto a nivel insular como autonómico".

El anuncio de esta iniciativa coincide con la inauguración, este miércoles 4 de febrero, de las instalaciones de Can Misses III como sede de los entrenamientos de las selecciones inferiores, tanto masculinas como femeninas, de fútbol de Ibiza y Formentera. Hasta ahora, estas sesiones se desarrollaban en distintos campos y complejos deportivos de la isla, con una sede de carácter rotativo.

"Aquí tenemos la oportunidad de jugar solo entre chicas"

En relación con esta novedad, una de las actuaciones acordadas con la FFIB con motivo de su centenario, Triguero se muestra satisfecho y reivindica la necesidad de reforzar el fútbol femenino en la ciudad. «Hemos manifestado en repetidas ocasiones a los clubes que es necesario hacer un esfuerzo para ofrecer oportunidades al fútbol femenino. Es un impulso para su bienestar», afirma.

Tras las intervenciones del alcalde y de la concejala, ha tomado la palabra la seleccionadora pitiusa sub-12 femenina, Ana Queirolo, acompañada de sus jóvenes futbolistas, instantes antes del inicio del calentamiento. "Nos ha costado mucho llegar hasta este punto, con dos categorías —sub-12 y sub-14— de niñas y, visto lo bien que está funcionando, quizá podamos crear un combinado sub-16. Sería genial. Esto empezó hace solo cuatro o cinco años y no paramos", señala.

Algunas de las seleccionadas desprenden felicidad, como Lana, seguidora de la reconocida futbolista Aitana Bonmatí; Elsa, admiradora de la talentosa Alexia Putellas y Uma, futbolista sub-14. Las tres coinciden: "Estamos muy felices ya que aquí tenemos la oportunidad de jugar solo entre chicas". La mayoría de ellas compiten habitualmente en equipos mixtos, junto a chicos.