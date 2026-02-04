El Gasifred Atlético trabaja con la RFEF para desbloquear la inscripción de Juan Antonio Torres Mata

La junta directiva del Gasifred Atlético ha confirmado que mantiene conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar revertir la situación administrativa que ha impedido, por el momento, la inscripción de Juan Antonio Torres Mata, conocido deportivamente como Juanan.

Según ha explicado la entidad, la incorporación del experimentado portero se planteó tras la lesión de Raúl Sánchez, cancerbero del conjunto ibicenco. Como consecuencia, el club acudió al mercado de fichajes de invierno para buscar de manera urgente un sustituto. Ante la premura de los plazos de inscripción, la opción considerada más viable fue la de Juanan, que aceptó incorporarse al equipo tras los primeros contactos.

Durante la tramitación de la licencia, el Gasifred Atlético se encontró con que el cupo de fichas estaba completo, por lo que era imprescindible dar de baja a otro jugador para liberar una plaza. Aunque se obtuvo la baja correspondiente del Ibiza Futsal, club de procedencia de Juanan, posteriormente se inició el procedimiento por “efecto de cupo”, cuya baja fue finalmente rechazada.

Desde la entidad reconocen que este contratiempo pudo deberse a un error burocrático propio y que, debido a la falta de tiempo antes del cierre del plazo de inscripción, no fue posible completar el trámite en ese momento.

Noticias relacionadas

El conjunto ibicenco asegura que desde el primer instante se puso a trabajar para solventar la incidencia y permitir la incorporación de Juanan a la plantilla, un proceso que sigue abierto a la espera de una resolución por parte de la RFEF.