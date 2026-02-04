Mercado fichajes
El Gasifred Atlético trabaja con la RFEF para desbloquear la inscripción de Juan Antonio Torres Mata
El guardameta fichó por el Gasifred para sustituir al meta Raúl Sánchez, lesionado por una rotura de fibras en el cuádriceps
La junta directiva del Gasifred Atlético ha confirmado que mantiene conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar revertir la situación administrativa que ha impedido, por el momento, la inscripción de Juan Antonio Torres Mata, conocido deportivamente como Juanan.
Según ha explicado la entidad, la incorporación del experimentado portero se planteó tras la lesión de Raúl Sánchez, cancerbero del conjunto ibicenco. Como consecuencia, el club acudió al mercado de fichajes de invierno para buscar de manera urgente un sustituto. Ante la premura de los plazos de inscripción, la opción considerada más viable fue la de Juanan, que aceptó incorporarse al equipo tras los primeros contactos.
Durante la tramitación de la licencia, el Gasifred Atlético se encontró con que el cupo de fichas estaba completo, por lo que era imprescindible dar de baja a otro jugador para liberar una plaza. Aunque se obtuvo la baja correspondiente del Ibiza Futsal, club de procedencia de Juanan, posteriormente se inició el procedimiento por “efecto de cupo”, cuya baja fue finalmente rechazada.
Desde la entidad reconocen que este contratiempo pudo deberse a un error burocrático propio y que, debido a la falta de tiempo antes del cierre del plazo de inscripción, no fue posible completar el trámite en ese momento.
El conjunto ibicenco asegura que desde el primer instante se puso a trabajar para solventar la incidencia y permitir la incorporación de Juanan a la plantilla, un proceso que sigue abierto a la espera de una resolución por parte de la RFEF.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer polideportivo de Ibiza que llevará el nombre de una empresa
- Así queda el mapa de las infraestructuras deportivas en Ibiza
- El Parc Motor de Sa Coma, una reivindicación histórica del mundo del motor en Ibiza, comienza a rodar con su primera piedra
- Centro Budoka, en Ibiza: el kickboxing como salvavidas de jóvenes en riesgo de exclusión social: «Si tienes disciplina sobre el tatami, tienes disciplina en la vida»
- Sant Antoni reconoce a los deportistas más destacados del municipio en los Premis de l’Esport 2025
- Noelia Pérez y Nelson Henao se llevan la Cursa del Ibiza X Aniversario
- La diversión y la solidaridad, protagonistas en la Marcha Cicloturista Popular des Porquet
- Ibiza suma nuevos cinturones negros de judo en Mallorca