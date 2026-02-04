La Cursa Flor de l’Ametller celebra este domingo su decimocuarta edición en Santa Agnès

La Cursa Rampuixa Flor de l’Ametller celebra este domingo, 8 de febrero, su decimocuarta edición en Santa Agnès, en el marco de las fiestas patronales del pueblo. La prueba, ya consolidada como una de las citas más relevantes del calendario de atletismo de invierno en Ibiza, contará con un máximo de 250 participantes, con corredores de distintas edades.

El evento deportivo está impulsado por el Ayuntamiento de Sant Antoni y organizado por el Club Atletismo Sa Raval. La competición se desarrollará en el entorno del Pla de Corona y ofrecerá varias carreras adaptadas a diferentes categorías y distancias, con el propósito de fomentar la participación tanto de atletas federados como principiantes.

La primera salida está prevista para las 10 horas y será para las categorías Sub18 hasta Máster, que deberán completar un recorrido de aproximadamente 7.500 metros. Más tarde, a las 11.45 horas, está previsto que tomen la salida los corredores de las categorías Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16, que afrontarán una distancia de 1.000 metros. El programa se cerrará a mediodía con la prueba de la categoría Sub8, sobre un recorrido de 300 metros.

La organización ha informado de que no se repartirán dorsales el día de la carrera. La recogida deberá realizarse previamente en la pista de atletismo del Complejo Deportivo de Can Coix, el próximo viernes, 6 de febrero, de 17 a 20 horas, o el sábado, de 11 a 13 horas.

Desde Sant Antoni se invita tanto a los participantes como al público a disfrutar de una jornada deportiva, que combina la práctica del atletismo con el entorno natural del Pla de Corona, en plena floración del almendro.