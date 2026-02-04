El corredor ibicenco Daniel Planells brilla en la Granadella Trail Xàbia con un segundo puesto en la general

El corredor ibicenco Daniel Planells Serra firmó una sobresaliente actuación este domingo, 1 de febrero de 2026, al lograr la segunda posición de la clasificación general y la victoria en su categoría en la Granadella Trail de Xàbia, una de las competiciones de montaña más exigentes del calendario autonómico.

La prueba deportiva, disputada en la localidad de Xàbia (Castellón), contó con la participación de nueve corredores de la sección de atletismo del Triatló Santa Eulària, que afrontaron un recorrido técnico y muy exigente de 21,5 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en el parque Pinosol. Todo ello, en un trail organizado por el Club Es Llèbeig.

Planells completó el trazado con un tiempo de 1:52:51, a una media de 5:20 minutos por kilómetro, solo superado por el corredor profesional Adrián Ivars Ivars, patrocinado por la marca Scarpa, que se impuso con un crono de 1:46:17. El tercer puesto fue para Víctor Salandín (1:52:58), especialista en trail, que protagonizó un intenso duelo con el atleta ibicenco, especialmente en los tramos más técnicos.

La carrera estuvo marcada por una salida muy rápida de Planells, que sorprendió al resto de favoritos pese a competir con zapatillas de asfalto en un terreno de gran dificultad técnica. El corredor ibicenco logró abrir diferencias en los sectores más favorables del recorrido, mientras que sus rivales recortaban metros en las zonas más técnicas.

Entre los restantes representantes del Triatló Santa Eulària, destacó Luis Miguel Ruiz del Castillo, que se impuso en su grupo de edad con un tiempo de 2:05:08, finalizando en la 13ª posición de la general. Por su parte, Ignacio Espigares del Pozo concluyó la prueba en 2:14:45, lo que le valió la vigesimotercera plaza absoluta y el quinto puesto en la categoría máster 45.

Los hermanos Oliver y Benjamín Bernal Pike, que debutaban en una media maratón de montaña, cruzaron la meta juntos con un tiempo de 2:49:16, ocupando los puestos 109 y 110 de la clasificación general. También finalizaron juntos Antonio Velasco Becerra y Francisco Javier Herrera Serra, con un registro de 3:01:35.

Noticias relacionadas

Completaron la actuación del equipo ibicenco Jaime Tur Soler (3:14:00) y Francisco Javier Romero García (3:17:38). En conjunto, todos los corredores del Triatló Santa Eulària lograron clasificarse entre los 200 primeros de una prueba que contó con más de 400 inscritos y 314 corredores que completaron el recorrido.