La primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas de Piragüismo se aplaza al 21 de marzo por el mal tiempo

La primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas de Piragüismo, prevista para este sábado 7 de febrero en la bahía de Portmany, se ha aplazado al 21 de marzo debido a la previsión de mal tiempo, según ha informado el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA).

La competición se disputará en la nueva fecha en un circuito alternativo ubicado en la dársena del puerto, al abrigo del espigón, en lugar de en la playa de s’Arenal, escenario habitual de este tipo de pruebas en los últimos años. El cambio de ubicación responde a la necesidad de evitar los vientos laterales que suelen afectar a esta zona y que suponen una dificultad añadida para los palistas.

En la prueba estaba prevista la participación de entre 150 y 175 deportistas de clubes de todo el archipiélago, 40 de ellos del Club Nàutic Sant Antoni, en categorías que van desde prebenjamín hasta cadete.

La nueva localización permitirá además mejorar la logística del evento, ya que las salidas se realizarán desde las propias instalaciones del club y los participantes podrán utilizar vestuarios y servicios del CNSA. No obstante, el montaje del circuito implicará la creación de una zona de exclusión marítima en el área comprendida entre la estación marítima y el centro del puerto, a la altura de los pantalanes del club por el lado este.

Entre las 10 y las 16 horas, esta zona estará sujeta a restricciones intermitentes del tráfico marítimo, y la gasolinera del CNSA permanecerá cerrada durante la celebración de la prueba.

El club ha señalado que el objetivo del cambio es mejorar la calidad y la seguridad de la competición, que se desarrollará bajo un plan coordinado con Ports IB. En función del resultado de esta experiencia, el CNSA no descarta trasladar también a la dársena futuras competiciones del calendario, una ubicación que además facilita una mayor proximidad del público a las pruebas.