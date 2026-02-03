Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La justicia avala la violación de una mujerArchivan el caso del creador de 'Gran Hermano'El hospital de Ibiza incorpora a un oncologoRecuperación de un humedal de IbizaRobos en viviendas de lujo
instagramlinkedin

Noah Colomar, del CN Santa Eulària, se hace con el oro sub -13 en el campeonato Balear de Windsurf

El joven deportista logró el título autonómico tras imponerse en condiciones meteorológicas exigentes

Noah Colomar, primer clasificado en el sub-13 del Campeonato Baleares de windsurf.

Noah Colomar, primer clasificado en el sub-13 del Campeonato Baleares de windsurf. / CNSE

Redacción Deportes

Ibiza

El Club Náutico de Santa Eulària (CNSE) atraviesa un gran momento. Prueba de ello es el excelente resultado logrado por uno de sus regatistas, Noah Colomar, que se proclamó campeón de la categoría sub-13 en el Campeonato de Baleares Techno de windsurf.

Colomar, de tan solo 11 años, se impuso a rivales de mayor edad para hacerse con el oro, un logro que añade un plus de dificultad a su triunfo.

Noticias relacionadas y más

La competición, celebrada en Palma, se disputó bajo unas exigentes condiciones meteorológicas, con fuerte viento y presencia de olas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents