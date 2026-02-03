OFERTA FLASH
Noah Colomar, del CN Santa Eulària, se hace con el oro sub -13 en el campeonato Balear de Windsurf
El joven deportista logró el título autonómico tras imponerse en condiciones meteorológicas exigentes
Ibiza
El Club Náutico de Santa Eulària (CNSE) atraviesa un gran momento. Prueba de ello es el excelente resultado logrado por uno de sus regatistas, Noah Colomar, que se proclamó campeón de la categoría sub-13 en el Campeonato de Baleares Techno de windsurf.
Colomar, de tan solo 11 años, se impuso a rivales de mayor edad para hacerse con el oro, un logro que añade un plus de dificultad a su triunfo.
La competición, celebrada en Palma, se disputó bajo unas exigentes condiciones meteorológicas, con fuerte viento y presencia de olas.
