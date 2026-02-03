Dos nadadoras del CN Santa Eulalia, seleccionadas para el Campeonato de España por Autonomías

Las jóvenes nadadoras del Club Náutico Santa Eulalia (CNSE) María Torres y Ania Ferrer han sido seleccionadas para representar a Baleares en el Campeonato de España por Autonomías de Natación, que se celebrará del 13 al 15 de febrero en Pontevedra. Se trata de uno de los campeonatos más importantes del calendario nacional.

Ania Ferrer competirá en la categoría júnior, mientras que María Torres lo hará en la modalidad infantil. En esta primera convocatoria, Torres está inscrita en las pruebas de 100 y 200 metros mariposa, además de los relevos 4x100 y 4x200 metros libres. Por su parte, Ferrer participará en los 50 metros libres y 50 mariposa, así como en los mismos relevos.

La presencia de las dos nadadoras del CN Santa Eulalia en esta cita nacional supone un importante reconocimiento a su trabajo y progresión deportiva. Ambas tendrán la oportunidad de medirse con las mejores nadadoras del país defendiendo los colores de Baleares, acompañadas por su técnico Javier Bonet, también integrante del equipo balear.