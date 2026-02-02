El Trasmapi HC Eivissa apuntala su portería

Buenas noticias para el Trasmapi HC Eivissa. El conjunto dirigido por Geno Tilves anunció este lunes la renovación de Ignacio Pérez hasta junio de 2027, asegurando así la continuidad de una de las piezas importantes del proyecto.

El guardameta cordobés, de 22 años y 1,90 metros de estatura, afrontará su tercera campaña en la isla desde su llegada en el verano de 2024. En este tiempo, el joven portero se ha consolidado como una garantía bajo palos, destacando por su regularidad, reflejos y capacidad para aparecer en momentos clave.

Con esta renovación, el Trasmapi blinda una de sus líneas más fiables. El club tiene asegurada la continuidad tanto de Ignacio Pérez como de Jorge Broto, una dupla que forma una de las porterías más competitivas de la División de Honor Plata y que está siendo determinante para mantener al equipo en la pelea en la zona media de la tabla.