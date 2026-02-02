Manel Martínez abandona la SD Ibiza

La SD Ibiza acelera en el último día del mercado de fichajes. La entidad rojilla anunció este lunes la salida del delantero Manel Martínez, una de las incorporaciones más importantes del pasado verano que no ha terminado de cumplir con las expectativas generadas a su llegada. El atacante catalán, con experiencia en Segunda División, dejó su carta de presentación en la primera jornada con un espectacular gol de chilena ante el Terrassa. Sin embargo, aquel destello inicial no tuvo continuidad y su protagonismo fue perdiendo peso con el paso de las semanas.

Manel se despide de la isla tras disputar 13 partidos y anotar un único tanto, habiendo sido titular en aproximadamente un 30% de los encuentros que jugó. “Manel Martínez deja de formar parte de la entidad tras alcanzarse un acuerdo para la finalización de su contrato. El club le agradece su profesionalidad y trabajo durante su etapa y le desea mucha suerte en sus próximos retos personales y deportivos”, señaló la SD Ibiza en su comunicado oficial.