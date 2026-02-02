Ibiza suma nuevos cinturones negros de judo en Mallorca

El judo de Ibiza sigue creciendo y este sábado volvió a demostrarlo en Mallorca. Un equipo formado por judokas de los clubes SAMYD y Dojo Ibiza se desplazó hasta la isla vecina para participar en la convocatoria oficial de exámenes de cinturones negros.

La expedición regresó con excelentes noticias. Joan Tur y Javier Hidalgo (SAMYD), junto a Izan Alcoba e Ingrid Soriano (Dojo Ibiza), superaron las exigentes pruebas de cinturón negro 1º Dan. Lo hicieron acompañados de sus respectivos ukes (el compañero que recibe las técnicas en el argot del judo) y completando con solvencia la técnica especial individual, el programa específico y el nage no kata (formas de proyección).

Todos ellos firmaron una actuación sobresaliente, fruto de muchas horas de tatami, constancia y trabajo silencioso. Un paso más en su formación dentro de un deporte que exige disciplina, precisión y compromiso a largo plazo. Mención aparte merece Paco Rocha (SAMYD), que logró superar el examen de cinturón negro 4º Dan, accediendo así a un nivel reservado a muy pocos. En su caso, además del programa específico y el trabajo libre de técnicas especiales, tuvo que ejecutar el kime no kata, las formas de autodefensa, culminando un "proceso de preparación exigente y de alto nivel técnico".

El resto del equipo desplazado a Mallorca continúa avanzando en su camino hacia el próximo Dan, un objetivo para el que trabajan "intensamente en las aulas de formación permanente" que se desarrollan durante todo el año en las diferentes islas bajo la dirección de Ponç Gelabert, 8º Dan y referente nacional en el arte y la enseñanza de las katas de judo.