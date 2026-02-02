El Class Sant Antoni supera las 100 victorias entre la LEB Plata y la Segunda FEB

El Club Bàsquet Sant Antoni sigue escribiendo su propia historia y poco a poco se va haciendo acreedor de considerarse como un equipo de peso en la tercera categoría del baloncesto masculino español. Uno de sus nuevos argumentos es que ha alcanzado las 101 victorias en partidos oficiales, contando sus participaciones en la fase regular de la antigua LEB Plata y la actual Segunda FEB, además del ‘play-off’ de ascenso a Primera FEB y la Copa de España. De hecho, el equipo isleño, el Class Sant Antoni, logró superar el centenar de triunfos el pasado sábado, tras doblegar el Pabellón Siroko Sa Pedrera a la Spanish Basketball Academy (70-63).

Los números se reparten de la siguiente manera: 85 duelos ganados en el torneo doméstico, 10 en las eliminatorias por el ascenso a la antesala de la ACB y 6 en la Copa de España. Todo en las últimas cinco temporadas, en las que el crecimiento deportivo y social de la entidad se ha hecho más que patente.

Centrándonos en la Liga, en la campaña 21-22 los pitiusos lograron 16 victorias en la fase regular, que pasaron a ser 18 en el siguiente ejercicio. Ya en el curso 23-24, los isleños establecieron un nuevo récord de 19 triunfos en la conferencia Este, que pasaron a 20 en la temporada 24-25. Ahora, en la 25-26, el bloque entrenado por Josep Maria Berrocal lleva 12 victorias en 16 partidos disputados en la Liga (quedan 10 aún por jugarse).

Los ‘portmanyins’ han jugado siempre ‘play-off’ de ascenso desde su desembarco en la anterior LEB Plata (21-22), pero no ganaron ningún duelo hasta la campaña 23-24. En esta última se impusieron en cinco partidos y se quedaron a las puertas de subir (perdieron en la final frente al Morón). Ya en la 24-25, se llevaron cinco encuentros y también estuvieron a punto de tocar el cielo (el Melilla les arrebató el ascenso).

En cuanto a la Copa de España, en la 21-22 disputaron la 'finalísima' frente al Teknei Zornotza, pero el título fue para los vascos. Por aquel entonces, el torneo copero enfrentaba a un partido a los dos ganadores de la primera vuelta de los dos grupos en los que se divide la Liga. El estreno acabó con derrota. Los sanantonienses no volvieron a disputar la Copa de España hasta la 24-25, ya con un nuevo formato, y en la que ganaron dos partidos. Su mejor actuación hasta la fecha ha sido en la actual temporada, en la que quedaron campeones de su grupo (con tres victorias) y en la primera de las eliminatorias tumbaron al Alega Cantabria de Primera FEB.