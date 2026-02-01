La SD Ibiza pierde dos puntos valiosos en el último suspiro ante el Porreres

La SD Ibiza perdió la posibilidad de llevarse el derbi balear en Porreres durante la mañana de este domingo. Un gol de Rodri Cuenca en los minutos finales colocó el 1-1 final, después de que Pepe Bernal adelantara a Sa Deportiva a los 78 minutos de juego. Aunque el empate fuera de casa no es un mal resultado, no permite a los hombres de Raúl Casañ alejarse de los puestos de descenso.

El técnico apostó por varios cambios respecto a la semana pasada ante el Espanyol B, con Pep Vidal en la zaga, además de la vuelta del capitán Jaume Villar y Rico en el centro del campo. El encuentro comenzó con un Porreres que buscaba dominar el cuero desde el principio, tanto en la salida a partir de la zaga como en línea de tres cuartos. Los rojillos, por su parte, buscaban transiciones rápidas a la espalda de los centrocampistas mallorquines, a través de la velocidad de Busi y los movimientos de desmarque de Vargas en la delantera.

Ambas escuadras se tantearon durante el primer cuarto de hora, reflejando la máxima igualdad entre mallorquines e ibicencos y con ningún acercamiento peligroso sobre ninguna de las dos áreas. El primer aviso llegó por parte de Sa Deportiva, tras un centro de Adrián López que Carlos Gilbert estuvo cerca de embocar de cabeza en una mala salida de Víctor Méndez.

Ningún dominador claro

El transcurso de los minutos comenzó a darle mayor peso en el partido a la SD, cada vez más cómoda sobre el césped de Ses Forques. Recalde fue el primero en avisar para los porrerenses tras un remate de cabeza a balón parado a la media hora de partido. Sin embargo, los pitiusos continuaron imponiendo su dominio mediante un Pepe Bernal que gobernaba el centro del campo. Busi estuvo muy cerca de adelantar a los de Casañ antes del descanso con un disparo que tapó Alejandro Marcos en el último momento, pero el árbitro decretó el final de una primera parte en la que el viento y la falta de fútbol y ocasiones fueron las protagonistas.

Fernando Vargas probó fortuna en los primeros segundos del segundo periodo con una volea que se marchó por encima de la portería. Rodri Cuenca replicó en el bando mallorquín con una volea karateka desviada a la izquierda de Edu Frías. El choque empezó a abrirse cada vez más y las ocasiones que no llegaron en la primera parte comenzaron a hacerlo en la segunda. Villar pateó un tiro libre desde la banda izquierda algo desviado, pero ya era la segunda ocasión ibicenca en pocos minutos. Casañ introdujo a Montalbán por Rico con la intención de aguantar más el cuero.

La ley del 'patapum p´arriba' volvió a reinar sobre el césped de Ses Forques, donde el balón se mantenía más tiempo en el aire que en el terreno de juego, sin nadie que lograra poner orden entre las rachas de viento y los pelotazos que protagonizaban el derbi balear. El Porreres dispuso de dos acercamientos peligrosos que estuvieron cerca de inaugurar el marcador. Primero, con un centro peligroso de Binimelis que Bourdal casi emboca en su propia portería, y poco después, con un centro raso de Javi Cobos que se le escapó a Frías de los guantes.

Empate y gracias

Un desacertado Vargas fue sustituido por Álex Sánchez en el ataque, en busca de un gol que certificara el triunfo de los rojillos, esta vez enfundados en su equipación amarilla. Ese ansiado tanto iba a poder llegar a falta de quince minutos para el final, después de que Villar robara el esférico en una pérdida de Villacobos y regateara a Méndez, que llegó tarde y cometió penalti. Bernal sería el encargado de patear y materializar la pena máxima con un disparo ajustado a la izquierda de la portería y anotar el primer tanto en su cuenta particular esta temporada y que encarrilaría el duelo para los de Casañ.

Diego Jiménez y Joan Prado entraron en los minutos finales para sostener el marcador y no recibir ningún susto de última hora que inutilizara el gol de Bernal. Sin embargo, no sería posible. Rodri Cuenca culminó una gran jugada ensayada de saque de banda con un disparo raso y fuerte dentro del área para conseguir el empate en tiempo de descuento. El gol fue un jarro de agua fría para la SD Ibiza, que no tuvo opción de lograr un segundo tanto y que se marcha de Mallorca sin lograr un triunfo que le habría colocado en una posición más relajada en la tabla.