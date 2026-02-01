San Pablo-Eivissa: una familia que sigue en crecimiento

El San Pablo-Eivissa vivió este domingo uno de los días más especiales de la temporada con la presentación oficial de todos sus equipos. Una jornada que va mucho más allá del calendario competitivo y que sirve para recordar quién es el club, de dónde viene y hacia dónde quiere ir.

La Asociación de Vecinos de San Pablo se convirtió en el epicentro del sentimiento azul y blanco en un acto que reunió a jugadoras, familias, cuerpo técnico, directiva y aficionados. Un desfile cargado de emoción en el que fueron desfilando todas las categorías, desde la escoleta hasta el primer equipo, simbolizando el crecimiento de una entidad que ha sabido consolidar una estructura sólida y reconocible dentro del fútbol sala pitiuso.

No fue solo una presentación formal. Fue una reafirmación de identidad. El San Pablo-Ibiza es cantera, es barrio y es comunidad. Y eso se notó en cada aplauso, en cada fotografía y en cada mirada cómplice entre compañeras que comparten vestuario, esfuerzo y sueños.

Jornada de convivencia

La entidad aprovechó el parón liguero para celebrar una jornada de convivencia que refuerza los lazos internos y que permite a las más pequeñas verse reflejadas en el espejo del primer equipo. Porque uno de los grandes éxitos del proyecto es precisamente ese: haber construido un camino visible desde la base hasta la categoría nacional.

Un proyecto que sigue creciendo en su segunda temporada en la categoría de plata del fútbol sala femenino español. Las pupilas de Sergio Oruj compiten con personalidad en el Grupo 1 de Segunda División, donde actualmente ocupan la octava posición con 23 puntos y un partido menos que varios de sus rivales, el aplazado frente al Marín.

Más allá de la clasificación, el equipo ha demostrado carácter y capacidad competitiva en una liga exigente, dando pasos firmes en su consolidación dentro de la categoría. El siguiente reto llegará en Galicia, donde las ibicencas visitarán al Bembrive, cuarto clasificado con 38 puntos y que ya se impuso por la mínima en el encuentro de ida en Ibiza. Un desafío de altura para seguir creciendo y compitiendo sin complejos.

La presentación de este domingo fue, en definitiva, mucho más que un acto protocolario. Fue la fotografía de un San Pablo-Eivissa unido, con raíces profundas y con un futuro que se construye desde la base, paso a paso, temporada tras temporada.