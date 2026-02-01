Noelia Pérez y Nelson Henao se llevan la Cursa del Ibiza X Aniversario

Ibiza ha acogido durante la soleada mañana de este domingo la 'Cursa Ibiza X Aniversario', carrera organizada por la UD Ibiza para conmemorar sus diez años de existencia. La prueba, en la que han participado medio millar de corredores, ha tenido al Estadio Palladium Can Misses como principal protagonista, ya que ha sido el lugar donde se ha desarrollado el último tramo de la carrera y donde se han decidido los primeros puestos.

La cursa contó con dos pruebas que se llevaron a cabo casi de forma simultánea. A las 10 horas partieron los corredores de la 10k, mientras que los inscritos en la 5k lo harían cinco minutos después. La carrera se desarrolló por un circuito urbano que recorrió toda la ciudad de Ibiza y que terminó en el estadio blaucel.

En categoría masculina de diez kilómetros se impuso Nelson Alexander Henao, del Club Nude Runners Ibiza, con una crono de 36 minutos exactos. En segunda posición llegó Alfons Déu, del Hybiza Athletes, que paró el tiempo en 36:07. Finalmente, Marc Roig (CA Vallenc) cerró el podio con 37:23. Noelia Pérez, del Hybiza Athletes, fue la triunfadora en la modalidad femenina al cruzar la línea de meta en 44:15, seguida por Paula Escalona (Creative Fitness Ibiza) con un tiempo de 45:03 y por Esmeralda Marí, que paró la crono en 46:32.

En cinco kilómetros, Abraham Bringue (Adobe Eivissa) se coronó en categoría masculina tras conseguir un tiempo de 17:35. Segundo fue Christian Torres, del Eiviatletisme Club Esportiu, con una crono de 17:49, mientras que Jordi Costa (Jordi Costa Nutrición) fue tercero al llegar a línea de meta en 17:55. Por su parte, Carla Pérez se impuso en el femenino con una marca de 21:42, que fue más que suficiente para sobreponerse a Aroa Manzano, del Eiviatletisme Club Esportiu, que cerró con 22:26, y Sindy Pascoli, que paró el crono en 23:28.