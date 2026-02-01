La diversión y la solidaridad, protagonistas en la Marcha Cicloturista Popular des Porquet

Sant Antoni vivió este domingo una nueva jornada festiva con la XXIII Marcha Cicloturista des Porquet, una cita ya clásica del calendario deportivo local que volvió a mezclar actividad física, ambiente familiar y un marcado componente solidario.

La mañana arrancó con las pruebas para los más pequeños, con la 'baby cursa' y la mini cursa, antes de dar paso a la salida de los patinadores y, pocos minutos después, a la Marcha Cicloturista popular des Porquet. El punto neurálgico del evento volvió a situarse en el Passeig de Ses Fonts, donde desde primera hora se concentraron participantes y acompañantes.

Uno de los momentos más destacados de esta edición fue el homenaje a Sonia, Caty y Luis, de la familia del Master Gym, por su implicación y apoyo continuado a lo largo de los años. La organización quiso aprovechar el simbolismo de la 23ª edición para reconocer públicamente el papel que han desempeñado en la consolidación del evento.

Como colofón a la jornada, a las 13 horas se celebró el gran sorteo de regalos, con obsequios donados por comercios, restaurantes y hoteles de Sant Antoni, una iniciativa que puso de relieve la implicación del tejido local con el evento. Asimismo, una parte de la recaudación se destinará a la asociación benéfica APAAC, reforzando el carácter solidario de una marcha que, edición tras edición, busca también apoyar causas sociales.