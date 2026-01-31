El Trasmapi HC Eivissa se descuelga en Sant Joan Despí

El Trasmapi HC Eivissa encadenó este sábado su segunda derrota consecutiva tras caer por 32-25 ante el Barça B en Sant Joan Despí, en un partido en el que volvió a evidenciar sus problemas ofensivos ante un rival joven, dinámico y con mucho gol.

El conjunto ibicenco encontró enormes dificultades para penetrar en la sólida defensa blaugrana, que en la primera mitad apenas concedió espacios y dejó a los de Geno Tilves en solo diez tantos al descanso (14-10). Hasta el minuto 20 el duelo se movió en márgenes controlados, pero una preocupante sequía ofensiva —un único gol en los últimos diez minutos del primer acto— permitió al filial abrir brecha antes de marcharse a vestuarios.

Mikael Lopes, Anselmo Collado y Adrián Sola lideraron la anotación local con tres goles cada uno en ese primer tramo, mientras que Biel Valera fue el más acertado del lado pitiuso, también con tres dianas. El Trasmapi se marchaba cuatro abajo y con la sensación de estar atascado en ataque.

Tras el paso por vestuarios, el panorama se complicó todavía más. El HC Eivissa salió frío y el Barça B aprovechó para ampliar la renta hasta los seis goles. Fue entonces cuando los insulares reaccionaron, ajustaron atrás y lograron reducir diferencias, metiendo el miedo en el cuerpo a un filial azulgrana que por momentos vio peligrar su ventaja.

Sin embargo, cuando parecía que el partido podía romperse, el Barça B volvió a imponer su ritmo. Supo castigar cada error ibicenco al contragolpe y gestionó mejor los tiempos ante un Trasmapi que, con el paso de los minutos, se precipitó en sus acciones y perdió claridad en la toma de decisiones.

Santiago Canepa fue el jugador más destacado del conjunto visitante con nueve goles, sosteniendo ofensivamente a los suyos, pero su actuación no fue suficiente para evitar una derrota que deja tocado al equipo. Con este tropiezo, el HC Eivissa cae a la décima posición con 18 puntos y ve cómo el play-off, que ahora mismo tiene a tres puntos, comienza a alejarse, aunque todavía con varios rivales directos pendientes de disputar su encuentro de la jornada.