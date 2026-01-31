Set, partido y exhibición del Gasifred Atlético ante el líder

El Gasifred Atlético brindó a los aficionados que se congregaron en el Polideportivo de Sa Blanca Dona durante la tarde de este sábado una de las mejores actuaciones en la presente campaña. Los hombres de José Fernández se impusieron por 6-4 en un partido que tuvo de todo y cortan por fin la racha de cuatro derrotas seguidas que arrastraban desde diciembre

La alegría en Sa Blanca Dona no se haría esperar, y un disparo de Faly que rechazó Iván Bernad fue embocado a la red por Buitre, que estableció el 1-0 en el electrónico a los tres minutos de juego. El tanto insufló de ánimos al Gasi, que pudo ampliar la renta tras dos remates de Usama que despejó Bernad. Además, los de José Fernández se vieron más sólidos y concentrados en la faceta defensiva y no dejaron que los maños pudieran aprovecharse de errores propios.

Y así llegó el segundo tanto, obra de Uge en el minuto 10 tras un pase de Faly, en un error en el despeje de los zaragozanos, que se vieron completamente superados pese a su condición de líderes de la categoría. El ambiente festivo que se vivía en Sa Blanca Dona espoleaba cada vez más a los ibicencos, que estuvieron a punto de conseguir el tercero con un remate de Vargas que impactó en el palo izquierdo.

La sentencia y una lesión inesperada

El Gasi aprovechaba los espacios que dejaba un Wanapix cada vez más desesperado por lograr un tanto que ajustara el marcador. Uno de estos contraataques terminó en el 3-0 tras un mano a mano de Buitre que definió a la perfección. El júbilo y la fiesta eran un hecho, pero no del todo, pues un minuto después recortó distancias Samuel tras una gran jugada individual que colocó el 3-1. Pese a algunas intentonas del Wanapix en los últimos minutos del primero periodo, los pitiusos supieron sostener el marcador y el encuentro llegó al descanso.

La segunda mitad empezó con la misma intensidad que los locales emplearon en la primera, con un Uge muy participativo y que dispuso de una clara ocasión para anotar el cuarto durante los primeros minutos. Y llegó el turno de Vargas. Un pase espectacular de Caruso que cruzó toda la pista fue a parar a las botas de Vargas, que definió a placer para enmarcar el 4-1 y continuar la fiesta ante el líder.

Raúl Sánchez tuvo que finalizar su gran actuación durante todo el choque tras una lesión que le impidió continuar defendiendo la portería. Llopis le sustituiría y, un minuto después, llegó el tanto de Lustosa, que culminó una gran jugada de los maños para poner el 4-2. El gol reactivó a Wanapix, que embotelló a los ibicencos en su área y consiguió el tercer gol segundos después por medio de Samuel. 4-3 y diez minutos por delante.

Máxima tensión antes de la gloria

Los visitantes acechaban al Gasi con todos sus jugadores en campo rival y eso conlleva riesgos. Caruso interceptó un pase del conjunto maño y, desde más atrás del centro del campo, materializó el 5-3 a puerta vacía para ampliar un poco más la renta local.

Saldivia volvió a recortar distancias a falta de tres minutos para el final y, sumado a la expulsión de Ricardo López y la quinta falta de los pitiusos, la situación se volvió crítica para los de José Fernández, que necesitaban resistir con tres jugadores más el portero ante cuatro jugadores de pista y un portero jugador.

Pero el espíritu aguerrido del Gasifred no tiene límites, y uno de sus guerreros más fuertes, Uge, aguantó las acometidas de los maños y anotó el sexto desde su propia área enmarcando una actuación colosal. Además, Llopis también tuvo su oportunidad de reivindicarse tras detener un libre directo de diez metros de Ortego. No dio tiempo para más y el Gasifred Atlético se impuso al líder con el mejor partido de la temporada.