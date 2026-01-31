La SD Ibiza quiere imponer su ley ante el Porreres

A por los tres puntos. Esta es la consigna de una SD Ibiza que se enfrentará ante un herido Porreres este domingo a las 12 horas en el Camp Municipal de Ses Forques, encuentro correspondiente a la jornada 21 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Lejos quedó ese empate 'in extremis' que logró cosechar Sa Deportiva en el enfrentamiento de ida en el Sánchez y Vivancos que se saldó con tablas (1-1). Las tornas han cambiado y los ibicencos ahora se encuentran diez puntos por encima de los mallorquines, penúltimos clasificados.

Y es que el domingo pasado ante el Espanyol B se pudo ver a dos SD muy diferentes sobre el césped. En la primera mitad, se observó a un equipo con velocidad en las transiciones, sin ningún miramiento y que no dudaba ni un segundo en acechar la meta contraria. Sin embargo, en la segunda parte llegó el gol perico que desactivó a los hombres de Raúl Casañ y que les llevó a ofrecer una imagen radicalmente opuesta: grandes dificultades para trenzar jugadas en zona ofensiva, pérdida de velocidad con el cuero y mayor inseguridad atrás.

Vuelven Villar y Téo James

Ante el Porreres, los pitiusos tendrán la oportunidad de reivindicarse, además, con la buena noticia de la vuelta de Jaume Villar, ausente el domingo pasado por sanción, y de Téo James. Marcos y Andrada, en cambio, aún no estarán disponibles para el duelo en Mallorca. «No es un equipo que ahora mismo esté en forma en cuanto a puntos, aunque va a ser un partido difícil porque se han reforzado con muchos jugadores en este mercado», apunta Casañ sobre el rival en la previa del choque.

El técnico, además, no se fía de la posición actual de los porrerenses en la tabla: «Ellos en casa son fuertes y agresivos y empataron ante el Valencia Mestalla. Si no competimos al cien por cien será difícil ganar porque para ellos es un derbi y es como una final».

El balance actual de los mallorquines, por su parte, está siendo desolador: tres derrotas, dos empates y tan solo un gol anotado en los últimos cinco partidos, mostrando grandes dificultades en faceta ofensiva y con debilidades notorias en defensa. La SD Ibiza deberá aprovechar el bajo desempeño de los hombres de Jaume Mut para reafirmarse una vez más en la competición y lograr tres puntos que le alejarían del play-off de la permanencia, a tan solo dos puntos.