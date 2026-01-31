Sant Antoni reconoce a los deportistas más destacados del municipio en los Premis de l’Esport 2025

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha celebrado en la mañana de este sábado en el Cine Regio el acto de entrega de los Premis de l’Esport 2025, unos galardones creados para reconocer los éxitos de los deportistas del municipio durante el último año, así como para poner en valor la labor de personas, clubes y entidades en el fomento del deporte portmanyí.

La edición de este año ha incorporado importantes novedades con el objetivo de lograr una mayor representatividad de las distintas disciplinas deportivas que se practican en el municipio. En total, se han entregado 25 premios a los mejores deportistas por modalidad deportiva, además de cuatro menciones especiales y seis premios anuales.

Entre las principales novedades destaca la creación del reconocimiento al mejor deportista por modalidad, así como la elección, por primera vez, del mejor deportista masculino y femenino del año. Asimismo, se ha incorporado en los premios anuales la nueva categoría de 'mejor patrocinador', destinada a destacar la labor de las empresas que apoyan activamente el desarrollo del deporte local.

Sant Antoni, referencia deportiva

Durante la gala, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha destacado que los Premis de l’Esport se han consolidado como “la gran fiesta del deporte en nuestro municipio”, una cita para reconocer no solo resultados, sino también “el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y los valores que el deporte transmite, como el respeto, la superación personal, la igualdad y el compromiso”.

El alcalde ha puesto en valor el potencial deportivo del municipio, recordando que “Sant Antoni es un municipio privilegiado por su práctica deportiva, tanto por nuestro entorno natural como por la vitalidad del tejido deportivo”, y ha agradecido especialmente el trabajo de clubes, entrenadores y familias, que hacen del deporte “una escuela de vida, especialmente para los más jóvenes”.

En cuanto al compromiso institucional con el deporte, el alcalde ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la mejora y modernización de las instalaciones deportivas, con más de siete millones de euros en inversiones y ha subrayado el incremento de las subvenciones municipales a los clubes, que han aumentado de 100.000 a 280.000 euros en tres años, consolidando el respaldo al deporte base y a su función social.

Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, ha explicado que esta ha sido una edición especial, ya que “hemos querido dar visibilidad a cada uno de los deportes presentes en Sant Antoni y, tras las propuestas de nominados realizadas por los clubes, el jurado ha tenido que tomar decisiones muy reñidas”, lo que, según ha subrayado, demuestra “el gran nivel que alcanza Sant Antoni en las distintas disciplinas”.

También ha agradecido “el trabajo de deportistas, cuerpos técnicos, organizadores y familias, porque gracias a vuestro esfuerzo diario Sant Antoni se ha convertido en una referencia a nivel de turismo deportivo”.

Premios anuales

El palista Alejandro Díaz Tirado, jugador del CTT Portmany, ha sido distinguido como mejor deportista de 2025, un galardón que recibe por segundo año consecutivo, gracias a sus destacados resultados a nivel nacional e internacional en tenis de mesa, así como por su ejemplo de superación en esta disciplina.

El premio a mejor deportista femenina ha recaído en Lara Ribas, por sus méritos en kayak de mar en categoría infantil, donde ha logrado el primer puesto de España en SS1 y SS2, además de un segundo puesto en K2 y K4 en la distancia de 500 metros, junto a otros destacados resultados a nivel balear y nacional.

El equipo gimnasia estética de O Beach Gimnástica Club ha sido reconocido como mejor equipo, tras obtener diferentes distinciones a nivel nacional destacando el oro en la primera fase de la Liga Nacional de Federación. Por su parte, la Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes, que organiza el Club Trijasa, ha recibido el premio a mejor evento deportivo, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario. Se trata de una prueba ya emblemática del municipio que combina tradición, deporte y diversión.

Eduardo Prendes, entrenador de piragüismo del Club Nàutic Sant Antoni, ha sido distinguido como la persona que más ha contribuido al fomento del deporte, gracias a su implicación en el desarrollo del piragüismo de competición y a su forma de trabajar, sus valores y disciplina, que se ha traducido en deportistas de alto nivel del club y en grandes éxitos deportivos.

Finalmente, el premio al mejor patrocinador ha sido para O Beach, por su apoyo al deporte base y su patrocinio a varios clubes, deportistas y eventos del municipio durante 2025, dando apoyo a su impulso y proyección.

Menciones especiales

El Ayuntamiento ha otorgado también cuatro menciones especiales a personas destacadas por su trayectoria y contribución al deporte local. La primera ha sido para José Sánchez Buendía, fundador del Club de Petanca Portmany y presidente de la delegación de Ibiza y Formentera durante más de 30 años, en reconocimiento a su impulso a esta disciplina tanto en Sant Antoni como en el conjunto de la isla.

La segunda mención ha recaído en Ángeles Linero, entrenadora de fútbol y fútbol sala desde 1988, por su labor pionera en el impulso del deporte base y del deporte femenino, promoviendo la creación de nuevos equipos y la participación de niños y niñas en una época en la que las mujeres entrenadoras eran una excepción.

A título póstumo, se ha concedido una mención especial a Vicente Arabí, por su vinculación y compromiso con el deporte local como jugador, directivo y aficionado en entidades como la S.D. Portmany, el CF Sant Rafel y el Club Bàsquet Sant Antoni.

Por último, también ha sido reconocido con una mención especial Pepe Roselló, por su contribución al fomento del deporte en Sant Antoni y en toda la isla, tanto como patrocinador de diversos clubes y disciplinas como por ser uno de los fundadores del Club Nàutic Sant Antoni.

Premios por disciplina deportiva

La gala ha estrenado este año un nuevo formato, entregando 25 premios a los mejores deportistas de cada disciplina. Para ello, cada club del municipio ha presentado un candidato, siendo posteriormente los premiados seleccionados por el jurado.

Atletismo – José Vicente Gadea (Club Atletismo Sa Raval)

– José Vicente Gadea (Club Atletismo Sa Raval) Badminton – Yaidel Gil (Club Bàdminton Sant Antoni)

– Yaidel Gil (Club Bàdminton Sant Antoni) Baloncesto – Luan Aguergaray (Club Bàsquet Sant Antoni)

– Luan Aguergaray (Club Bàsquet Sant Antoni) Boxeo – Camila Antonela Guateima (Club Eden Gym)

– Camila Antonela Guateima (Club Eden Gym) Caza – Víctor Ramón (Societat Federada de Caça de Sant Antoni)

– Víctor Ramón (Societat Federada de Caça de Sant Antoni) Ciclismo – Álvaro Andrade (Club Ciclista Sant Rafel)

– Álvaro Andrade (Club Ciclista Sant Rafel) Deporte adaptado – Daniel Salazar (Club ADDIF)

– Daniel Salazar (Club ADDIF) Fútbol – Margarita Míguez (SD Portmany)

– Margarita Míguez (SD Portmany) Fútbol sala – Perla Johana Vera (Unión Deportiva Isleñas)

– Perla Johana Vera (Unión Deportiva Isleñas) Gimnasia artística – Juana Ruata (O Beach Gimnástica Club)

– Juana Ruata (O Beach Gimnástica Club) Gimnasia rítmica – Aira Hernández (Club Gimnasia Rítmica Portmany)

– Aira Hernández (Club Gimnasia Rítmica Portmany) Judo – Eva Tur (Asociación Deportiva Samyd)

– Eva Tur (Asociación Deportiva Samyd) Karate – Marta Barandica (Asociación Deportiva Samyd)

– Marta Barandica (Asociación Deportiva Samyd) Motociclismo – Xicu Marí (Motoclub de Formentera i Eivissa)

– Xicu Marí (Motoclub de Formentera i Eivissa) Motonáutica – Alejandro Prats (Motoclub de Formentera i Eivissa)

– Alejandro Prats (Motoclub de Formentera i Eivissa) Natación – Sofía María Juan (CN Portus)

– Sofía María Juan (CN Portus) Patinaje – Elina Tigunova (Ibiza Patina)

– Elina Tigunova (Ibiza Patina) Piragüismo – Lara Ribas (Club Nàutic Sant Antoni)

– Lara Ribas (Club Nàutic Sant Antoni) Petanca – Dylan Óscar Torres (Club de Petanca Sant Antoni)

– Dylan Óscar Torres (Club de Petanca Sant Antoni) Tenis – Adrián MENA (Genetes Tennis Club)

– Adrián MENA (Genetes Tennis Club) Tenis mesa – Alejandro Díaz (CTT Portmany)

– Alejandro Díaz (CTT Portmany) Tiro con arco – Nur Gómez (Club de Tir amb Arc Es Cubells)

– Nur Gómez (Club de Tir amb Arc Es Cubells) Triatlón – Andoni Valencia (Club Trijasa)

– Andoni Valencia (Club Trijasa) Vela – Héctor Pérez (Club Nàutic Sant Antoni)

– Héctor Pérez (Club Nàutic Sant Antoni) Voleibol – Layla Valentina Reano (Club Voley La Tribu)

La pregonera de esta edición ha sido Catalina Llorens, quien estuvo al frente del gimnasio Master Gym durante más de 30 años. El centro, que cerró sus puertas en 2025, fue durante décadas un punto de encuentro para gimnastas, ciclistas y numerosos vecinos de Sant Antoni, convirtiéndose en un espacio de referencia para la práctica deportiva.

A los mejores deportistas por cada disciplina se les ha entregado un Verro y un vale de 50 euros para gastar en el comercio local, a los premios anuales una diosa Tanit y a las menciones especiales una pareja de payeses ibicencos.

El acto, que ha contado con una gran asistencia de público, ha incluido una actuación del Club Gimnasia Rítmica Portmany y ha finalizado con una foto de familia junto a todos los premiados, seguida de un aperitivo compartido entre asistentes y galardonados para celebrar esta gran fiesta del deporte portmanyí.