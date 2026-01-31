Quinta victoria consecutiva y coliderato provisional para el Class Sant Antoni

Si algo sabe hacer el Class Sant Antoni es sufrir. También a levantarse en la adversidad. Y la visita de la Spanish Basketball Academy amenazaba temporal, como el que se ha vivido en los últimos días en nuestras islas. Pero el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal supo capearlo a base de mucho trabajo para llevarse un complicadísimo partido en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (70-63). Los baleares sumaron su quinta victoria consecutiva para auparse al liderato del Grupo Este de la Segunda FEB, con un partido más jugado que el Amics Castelló. Todo marcha.

Santi Paz (19 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias) fue el mejor jugador del choque (30 de valoración). El gallego firmó su mejor partido desde que llegó al Sant Antoni, que también tuvo a Dani De la Rúa (17 puntos) y Emil Stoilov (15 puntos) a sus estandartes. Además, debutó el último fichaje, el croata Lovre Tvrdic, al que le falta acoplarse. En los de la capital de España brillaron hombres como Dorde Simeunovic (22 puntos) y Rafa García (12), los mejores dentro de unos porcentajes de tiro de equipo muy malos, que les impidieron dar la sorpresa en Ibiza.

El primer cuarto se caracterizó por los numerosos errores de ambos conjuntos. Los locales llegaron a manejar rentas cortas (7-2, 9-2), pero el bloque visitante siguió muy entero e igualó el choque con una canasta de Rafa García. Berrocal pidió su primer tiempo muerto porque no le gustaba lo que estaba viendo.

Nadie anotaba con facilidad

De salida, un triple de Solarin animó a la grada y puso el 12-9, pero poco a poco la Spanish Basketball Academy fue creciendo gracias a los puntos de Medina y Simeunovic. Esto provocó que los visitantes se pusieran por delante (12-16). Así acabó el capítulo inaugural, ya que nadie más anotó en las siguientes acciones.

Los sanantonienses continuaron muy espesos en el segundo cuarto. Los madrileños se mostraron como un rival muy correoso, plantando mucha batalla en el plano físico. Y con una canasta de Jaan Puidet se escaparon con un inquietante +6 (12-18). En el intercambio de golpes, De la Rúa, Javi Rodríguez (este con dos triples) y Stoilov mantuvieron a flote a los ‘portmanyins’, quienes, con mucho esfuerzo, volvieron a tomar el mando (28-27).

El encuentro siguió muy trabado y nadie anotaba con facilidad. Se vivieron varias posesiones, pero ningún equipo encontró el acierto necesario para despegar, por lo que los ibicencos se fueron al descanso dominando sólo por un pírrico punto. Al Sant Antoni le iba a tocar luchar mucho frente a un rival que, a pesar de su desacierto, estaba compitiendo hasta la extenuación.

Todo se mantuvo muy parejo en el tercer cuarto. De la Rúa, con sus puntos, se echó al Class a las espaldas, que parecía que quería despegar (33-29). Poquito a poco, como una hormiga, el Sant Antoni amasaba una pequeña renta, que con un 2+1 de Kai Johnson se iba hasta el 38-32. Sin embargo, la alegría les duró poco a los de Berrocal. Porque los madrileños le dieron la vuelta a la tortilla para ponerse de nuevo por delante (38-40).

Igualdad hasta el final

En un nuevo arreón de coraje, los pitiusos clavaron un parcial de 5-0, con dos puntos de Stoilov y un 2+1 de Paz para fijar el 43-40. Simeunovic, el líder de los visitantes, se empeñó en mantener a los suyos y volvió a apretar las cosas (43-42). Nadie era capaz de irse en el electrónico.

Poco después, el Sant Antoni encontró el alivio desde la línea de 6,75 metros, con triples de De la Rúa y Paz, que dejaban el marcador en 49-43. Aunque contestó Alberto Moreno para establecer el 49-46, resultado con el que se acabaría el penúltimo capítulo de un encuentro que estaba siendo durísimo.

El último periodo arrancó con mucha incertidumbre. El Class no encontraba su juego y la Spanish Basketball Academy tampoco. Aunque los visitantes consiguieron empatar el encuentro con el 49-49. Apareció entonces la figura de Solarin para, con tres puntos (un libre y una canasta de dos), establecer el 52-49.

Los locales estuvieron muy nerviosos en las siguientes acciones, pero se beneficiaron del desacierto visitante para seguir por delante. Sin embargo, Berrocal paró el partido para refrescar las ideas y ajustar las cosas. Le salió bien, porque con un 6-0 de parcial (cinco puntos de Stoilov y uno de Solarin) daban aire al Class (58-49).

La incertidumbre se mantuvo hasta casi el final porque la Spanish Basketball Academy no daba su brazo a torcer, aunque el equipo entrenado por Andrés Miso acabó claudicando con el 70-63 definitivo.