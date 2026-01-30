El Trasmapi HC Eivissa busca reaccionar en la pista del Barça B

El Trasmapi HC Eivissa afronta este sábado (16.30 horas, Sant Joan Despí) una salida de máxima exigencia ante el Barça B, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de la División de Honor Plata. Los de Geno Tilves, novenos con 18 puntos, encadenan su segundo desplazamiento consecutivo tras la dura derrota del pasado fin de semana en Alicante, donde el Agustinos les superó con claridad (30-19) y puso fin a una racha de tres victorias seguidas que había relanzado al conjunto insular. Toca reaccionar. Y hacerlo en una pista siempre complicada.

El Trasmapi se agarra a un dato que invita al optimismo: su rendimiento lejos de Sa Blanca Dona. Los ibicencos son el segundo mejor visitante de la categoría, con diez puntos sumados en ocho partidos, un aval que deberán refrendar ante uno de los equipos con mayor potencial ofensivo del campeonato. Enfrente estará el Barça B, octavo clasificado, también con 18 puntos, y en clara línea ascendente. El filial blaugrana ha arrancado 2026 con dos victorias consecutivas —ante Málaga (36-28) y Balonmano Soria (28-30)— y es el séptimo mejor local, con 12 puntos en nueve jornadas. Pero el dato que más asusta está en su capacidad realizadora: es el máximo goleador de la División de Honor Plata con 552 tantos en 17 partidos, 41 más que el segundo equipo más anotador, Anaitasuna.

Geno Tilves no esconde la dificultad del reto: “Es un equipo muy peligroso. Tienen gente joven, con mucha calidad, y ahora ya han cogido el ritmo de competición. Este año empezaron con muchas caras nuevas y entrenador nuevo, pero se están haciendo fuertes con el paso de las jornadas”, señaló el técnico. El preparador ibicenco tiene claro el plan de partido: “No podemos cometer errores porque nos los van a penalizar con goles. Tenemos que estar muy finos, especialmente en defensa. Les gusta correr y salir al contraataque, así que tendremos que reducir los errores que cometimos el otro día porque, si no, será imposible pararlos”. Duelo directo en la zona media y oportunidad para que el Trasmapi demuestre que lo de Alicante fue un tropiezo y no un cambio de tendencia.