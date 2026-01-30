La Spanish Basketball Academy, un hueso duro para el Class Bàsquet Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni vuelve este sábado a la competición en la Segunda FEB y lo hará con un compromiso exigente. Después de un fin de semana de descanso, debido a la celebración de la fase final de la Copa de España, el equipo ibicenco recibirá a la Spanish Basketball Academy en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (19.30 horas / retransmitido por LaLiga+). El bloque entrenado por Josep Maria Berrocal persigue su quinta victoria consecutiva frente a un adversario que ha ganado sus dos últimos encuentros.

El Class llega a este duelo en su mejor momento de la temporada en cuanto a resultados se refiere. Los sanantonienses son segundos del Grupo Este, con 11 triunfos y 4 derrotas. Están a una sola victoria del liderato, que ocupa el Amics de Castelló. La gran novedad estará en la presencia del nuevo fichaje, el alero croata Lovre Tvrdic, que podría disponer de minutos. No estará el lesionado Greg Gantt.

Mientras, los madrileños, que ascendieron el curso pasado desde la Tercera FEB, están consiguiendo un excelente rendimiento. Ocupan la quinta plaza de la fase regular, con 9 partidos ganados y 6 perdidos. Entrenado por Andrés Miso, el equipo madrileño cuenta con el máximo anotador de la conferencia. Se trata de Dorde Simeunovic, que promedia casi 21 puntos por choque. El alero serbio es también el segundo máximo reboteador de la división, con un promedio de 8,4 capturas por choque. Por tanto, es la gran amenaza de un rival que hay que tener muy en cuenta y que llegará dispuesto a dar la sorpresa.

Berrocal afirmó que el partido “es muy importante”, pero dejó claro que se medirán a un “muy buen equipo”, que está compuesto por grandes jugadores y que está practicando un bonito baloncesto. “Es de los mejores equipos de la Liga en defensa y en rebote ofensivo. Tienen mucho talento, muchos buenos jugadores en cada posición y con un gran juego interior. Será un gran reto para nosotros. Siempre lo digo, lo más importante es el siguiente partido”, añadió el preparador de los pitiusos. Además, el técnico pidió “seguir creciendo”, basándolo todo “desde la defensa”.

Por otra parte, el míster del Sant Antoni habló de la nueva incorporación a su plantilla, pero no aclaró si podrá debutar con la camiseta del Class debido a que lleva muy poco tiempo trabajando en su nuevo equipo.