La SD Portmany apuntala su plantilla con dos nuevos fichajes

La SD Portmany continúa moviéndose en el mercado para afrontar la parte decisiva de la temporada. El club ha anunciado este viernes las incorporaciones de Luis Miguel Ibáñez y André Matos, dos refuerzos destinados a fortalecer la portería y el ataque rojillo

La primera de las altas es la del guardameta Luis Miguel Ibáñez, que ha jugado en equipos como el FC Ordino y la Penya Encarnada, ambos en Andorra, además de pasar por la Ponferradina B.

En clave ofensiva, el club sanantoniense ha cerrado la llegada del delantero André Matos, futbolista de gran envergadura y con bagaje internacional. Matos ha competido en ligas de Portugal, Italia y Malta, y ha formado parte de equipos como Kirkop United o Policoro CF. Su incorporación pretende sumar presencia física en el área y ampliar el abanico de recursos del equipo en el frente de ataque.

Con estas dos incorporaciones, la SD Portmany busca ganar alternativas y profundidad de plantilla de cara a los próximos compromisos, considerados claves para el desenlace del curso. Desde la entidad, además, mantienen abierta la puerta a nuevas operaciones y no descartan que pueda llegar algún refuerzo más en las próximas semanas para terminar de apuntalar el grupo.