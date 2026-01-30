El Parc Motor de Sa Coma, una reivindicación histórica del mundo del motor en Ibiza, comienza a rodar con su primera piedra

«Este acto supone cumplir con un compromiso largamente reclamado por generaciones de aficionados, familias y deportistas vinculados con el mundo del motor». El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí ha expresado así los anhelos de los aficionados de Eivissa en el acto de colocación de la primera piedra de lo que será el Parc Motor de Sa Coma. El presidente ha aclarado que «no se trata de un proyecto improvisado», sino «de una obra que pone hoy el acelerador» después de «muchos años de reivindicaciones persistentes para tener en Ibiza un espacio adecuado para la práctica del motociclismo».

Salvador Llosa, conseller insular de Deportes, ha sido el encargado de colocar la primera piedra del Parc Motor durante la tarde de este viernes. En el acto han estado también presentes Vicent Marí, además del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y otras figuras que han sido imprescindibles para que se haya conseguido llevar a cabo este ambicioso proyecto para el deporte ibicenco.

El evento ha comenzado con la firma de las actas de la primera piedra y un acto en el que los diferentes cargos institucionales han colocado un objeto simbólico dentro de una urna que hace de 'piedra': un dossier en el que se recogen las reivindicaciones correspondientes a la construcción del parque, ejemplares de Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza del jueves 30 de enero, los planos del proyecto, un conjunto de monedas, la bandera de Ibiza que portan los deportistas y, finalmente, el acta firmada.

«Un proyecto sólido y sostenible»

Marí también ha incidido en que la construcción de este espacio «pone fin a la provisionalidad, la dispersión y la falta de instalaciones dignas para practicar el motociclismo en la isla de Ibiza». El presidente ha reconocido que el proyecto ha tenido que superar «administrativa y burocráticamente muchos obstáculos, tanto urbanísticos como medioambientales», motivo por el que este circuito se ha convertido «en un proyecto sólido y responsable, no solo en términos deportivos, sino también de sostenibilidad».

«Hoy es un día importante para el mundo del motor, después de más de 30 años de reclamaciones», ha apuntado Marcos Serra, que espera que en un futuro el circuito «pueda acoger Campeonatos de España, de Europa y, por qué no, del mundo». Javier Ripoll, ingeniero redactor del proyecto, ha ofrecido más detalles sobre la construcción del circuito, que ha calificado como «un poco especial», ya que «está un poco atricherado», con el objetivo de solventar posibles problemas de ruido para las viviendas cercanas.

El circuito, cuyas obras comenzaron en mayo del pasado año y está previsto que finalicen el 22 de septiembre de 2026, ha sido adjudicado por 5.744.360,06 euros (IVA incluido), a la empresa Matías Arrom Bibioni S.L.

La pista tendrá una longitud de 1.525 metros, una anchura de seis y una recta de salida de 105. Además, contará con una zona de seguridad de dos metros de anchura paralela al circuito para evacuar pilotos que puedan haber sufrido alguna caída. El circuito tendrá una calle de garajes, parque para corredores, zona de comisarios, zona de vestuarios, baños y enfermería, parrilla de salida, instalaciones para el público como baños o bar y zona de instalaciones.

La isla de Ibiza podrá disfrutar en pocos meses de uno de lo espacios más solicitados por los aficionados y deportistas del mundo del motor, que tendrán en el Parc del Motor de Sa Coma su principal fuente de diversión y entretenimiento durante los próximos años.