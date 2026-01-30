El Gasifred Atlético quiere reivindicarse ante el Wanapix

El Gasifred Atlético afronta este sábado a las 18 horas en el Polideportivo de sa Blanca Dona uno de los choques más exigentes en lo que va de temporada. El conjunto de José Fernández recibe al Wanapix Sala 10, actual líder de la categoría y que no pierde desde el pasado 13 de diciembre, en el partido correspondiente a la jornada 17 de la Segunda División. Los azulones necesitan sumar sí o sí para volver a acercarse a puestos de play-off, a cinco puntos.

La suspensión del encuentro que se tenía que disputar la pasada semana ante la Unión África Ceutí como consecuencia de las condiciones metereológicas supuso un nuevo capítulo fatídico para las aspiraciones del Gasi, que se encuentra en el momento más delicado en la presente campaña. Cuatro derrotas seguidas y una victoria que no llega desde principios de diciembre dibujan un escenario de urgencia donde el objetivo es revertir la mala dinámica de resultados.

El último enfrentamiento de los pitiusos también se dio en Sa Blanca Dona y se saldó con una derrota por la mínima ante el Melistar. Ante los melillenses se vio a un equipo errático de cara a portería que no logró aprovechar las oportunidades de ampliar la renta inicial que cosecharon los isleños. La falta de efectividad se tradujo en nerviosismo, tensión, desconcentración y, finalmente, en el empate de los locales. El tanto anestesió al Gasifred, que a medida que transcurrían los minutos se vieron más superados por el rival hasta el definitivo 1-2.

El mejor visitante de la categoría

2026 no ha comenzado bien, pero los azulones tendrán la oportunidad de reivindicarse ante el equipo más en forma de la categoría. El Wanapix lidera actualmente la tabla con 38 puntos y no ha bajado el ritmo durante todo el campeonato doméstico. Además, son el mejor visitante de la categoría con un total de 18 puntos de 24 posibles. Adrián Ortego será el hombre a tener en cuenta en filas zaragozanas. El jugador madrileño es uno de los máximos artilleros de la categoría con 11 goles y se postula como el principal peligro de los maños.

Sa Blanca Dona volverá a disfrutar de su equipo en uno de los duelos más difíciles del año y será crucial para llevar al Gasi en volandas hacia el triunfo, después de que los ibicencos no hayan podido celebrar una victoria con los suyos desde hace ya casi dos meses.