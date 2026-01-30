Centro Budoka, en Ibiza: el kickboxing como salvavidas de jóvenes en riesgo de exclusión social

«Si tienes disciplina sobre el tatami, tienes disciplina en la vida». Esta frase ha quedado impregnada en la mente de los jóvenes que día tras día entrenan kickboxing en el centro Budoka. Cada vez son más los adolescentes de entre 12 y 16 años en riesgo de exclusión social que llegan derivados por instituciones locales, centros de día o familias desestructuradas a este centro de entrenamiento sin saber muy bien qué encontrarán y si les ayudará a vivir una vida más feliz y divertida.

El perfil de estos niños y niñas es diverso, aunque no se trata de menores extranjeros no acompañados. Por el centro han pasado desde hijos de padres que no han sabido redirigir su situación hasta adolescentes que han pasado por centros de día como consecuencia de vivir en familias desestructuradas, donde las agresiones de todo tipo y el abuso de drogas o la cárcel han dinamitado su infancia. «Tantos años viviendo pruebas familiares me han hecho tener una cabeza diferente. Ahora tengo algo por lo cual levantarme cada día y prepararme para poder venir aquí con todos los ánimos», confiesa a este diario una de las jóvenes que ya lleva algunos años entrenando en Budoka tras haber pasado por un centro de menores.

Estos niños, y sobre todo niñas, han conocido desde bien pequeños lo que es la violencia y la exclusión en su entorno. Unos en su familia y otros en el colegio o en la calle, no han tenido la oportunidad de conocer los límites y el respeto que merece una persona, ya sea propio o ajeno. «El respeto que te tienes a ti mismo y que es el que te reflejan los de fuera, es el que luego tendrás con los demás», explica Joan Roig, presidente de la Federación Balear de kickboxing, terapeuta y cofundador de la ONG Vía Oberta, para resumir cuál es el proceso que viven las decenas y decenas de jóvenes que llegaron al centro de entrenamiento siendo personas sin un rumbo claro en sus vidas y se fueron siendo adultos funcionales y que se han integrado perfectamente en la sociedad.

«La verdadera lucha se vive dentro de cada uno»

Algunos de ellos han acabado siendo campeones de kickboxing en el ámbito balear y nacional. Otros han acabado siendo ábitros, entrenadores o incluso tenientes coronel. «Cuando se dan cuenta de que no todo es competición y empiezan a ver su propio valor en sí mismos, pueden tener la salida profesional que ellos quieran», cuenta Roig, que en su infancia fue otro niño que, sin saber por qué, tuvo que vivir las consecuencias del bullying y que tuvo en las artes marciales su salvación.

La ONG de la que forma parte, Vía Oberta, ya ha llevado a cabo múltiples acciones y proyectos en la región de Pokhara (Nepal), donde las condiciones de pobreza, desempoderamiento de la mujer, falta de recursos vitales como el agua o la escasa escolarización son las protagonistas. Tras más de 18 años actuando en tierras asiáticas, la organización quiere impulsar un proyecto en la isla para dar forma a las necesidades que los padres, psicólogos, médicos y educadores sociales tienen para tratar con jóvenes vulnerables, tutelados o no, que han tenido que vivir diferentes momentos traumáticos en sus vidas.

«La verdadera lucha se vive dentro de cada uno», cuenta Roig, cuyo proyecto busca abordar todas las necesidades que puede vivir un niño de entre 12 y 16 años que ha atravesado estas condiciones adversas. Más allá del entrenamiento diario de kickboxing que se lleva a cabo en el centro, el nuevo programa busca acompañar a través de un equipo psicológico y académico para que un grupo de 20 jóvenes en situación de exclusión social pueda mantener un equilibrio en todas las áreas de su vida y afrontar los desafíos de dejar atrás un pasado que se ha impregnado de forma traumática en sus recuerdos.

Redirigir la agresividad hacia un fin útil

«Hay padres que castigan a sus hijos desapuntándoles de actividades como el kickboxing, que son precisamente las únicas que les despejan de tanta pantalla y les entrenan el cuerpo y la mente», destaca Roig a este diario. Budoka es una palabra de origen japonés que significa «persona íntegra en todas sus facetas». Este es el principal objetivo de la ONG a través de este proyecto, que busca equilibrar física, mental, emocional y espiritualmente a los jóvenes con el objetivo de que, poco a poco, consigan reinsertarse en la sociedad de forma natural y orgánica. «No puedes ser buen luchador si no eres disciplinado en el colegio ni en la vida», es una de las consignas que el entrenador y miembro de la ONG transmite a los jóvenes que acuden a Budoka.

Joan Roig, fundador del Club Budoka hace más de 30 años / Vicent Marí

«Cuando se van del centro, muchos terminan volviendo recordando los buenos momentos que han vivido aquí», relata Roig, que cree que el kickboxing tiene un fin terapéutico en el que los adolescentes aprendices «comienzan a redirigir su agresividad y sus impulsos más viscerales hacia sacar adelante sus vidas, en lugar de hacia vivir rodeado de peleas y drogas, que es lo que han vivido en su infancia, o incluso recurrir al suicidio», subraya.

Roig apunta que la clave para que los jóvenes logren ese cambio que les llevará a una mejor vida está en que se sientan escuchados: «Cuando a una persona le das la oportunidad de escuchar lo que siente y transformarlo, es ahí cuando se puede centrar, porque cuando no estás centrado, pierdes en la competición y vuelve el desequilibrio».

«A veces los entrenamientos les han recordado a maltratos»

El deporte siempre ha sido uno de los mejores vehículos para la transmisión de valores en sociedad. Roig lo sabe bien y por ello cree que la humildad por aprender cada día más es lo que te lleva a llegar lejos en cualquier ámbito de la vida: «Hay chicos que cuando aprenden una técnica se piensan que ya son décimo dan [máxima categoría de kickboxing] y después pierden en el primer combate».

Un chico y una chica entrenan varios movimientos en el Club Budoka / Vicent Marí

Sin embargo, el valor que el terapeuta y preparador cree que provoca mayores cambios en la mentalidad de los jóvenes es el de extrapolar lo que sucede en el ring a la vida real: «Inconscientemente lo trasladas fuera. Cuando se dan cuenta de que en el tatami hay unas normas de respeto, tanto al espacio como al rival, al árbitro y al entrenador, el día de mañana no tiene que venir un policía o un juez a imponerlas de una forma mucho menos agradable», señala.

Uno de los principales retos que tienen que afrontar las chicas que entran al centro es el de superar los miedos que reavivan los fantasmas de su pasado. Reponerse de situaciones habituales en un combate como agarres o las prácticas que se realizan en el suelo se convierten en momentos que las sacan de su zona de confort. «A veces les ha recordado a ahogamientos, maltratos o eventos traumáticos que vivieron hace pocos años», reconoce después de encontrarse todo tipo de casos durante los 30 años que lleva dirigiendo el centro Budoka.

La Federación Balear de kickboxing, pionera

La demanda que está teniendo el centro Budoka es cada vez mayor, registrando hasta más de una treintena de niños y niñas que han llegado entre el pasado mes de diciembre y enero, ya sea a través de padres incapaces de sostener la situación que viven sus hijos o de instituciones municipales que no saben qué salida ofrecerles ante las exigencias de unos jóvenes desorientados.

Los padres que llevan a sus hijos comienzan «con cierto escepticismo, porque no confían en que lo que ellos no han conseguido solucionar seamos capaces de hacerlo nosotros», cuenta Roig. Sin embargo, reconoce que luego «son los primeros que acompañan a los chicos a las competiciones, y hasta terminan apuntándose ellos también a kickboxing».

Aunque no han solicitado ayuda a los organismos municipales para sacar adelante el proyecto, éste ya ha sido presentado y, confiesa Roig, cuya idea es trasladar este primer proyecto piloto al ámbito nacional del kickboxing, donde ya se han instaurado iniciativas desde otros puntos del país como el deporte adaptado, entre otros. Y es que desde la Federación Balear de kickboxing ya se han conseguido algunos logros de especial relevancia como la transmisión de hasta 7.000 licencias para el deporte escolar en todo el país, colocando a Baleares en los primeros lugares en este ámbito y a Ibiza como pionera mundial en la transmisión de valores a través del kickboxing por toda España.

Aunque Vía Oberta ha llevado a cabo proyectos innovadores y disruptores en tierras nepalíes, Roig también destaca la labor de otras organizaciones que han sido ejemplo: «La Fundación Vicente Ferrer es una de mis mayores referencias por el gran trabajo que ha hecho, aunque, sobre todo, nos fijamos en lo que no queremos hacer, ya que hay grandes ONG que son monstruos económicos y nosotros siempre tratamos de mostrar con total trasparencia todo el dinero que se utilliza, que siempre va hacia estas actividades», puntualiza.

El centro Budoka se ha convertido en otro de los innumerables ejemplos de que el deporte tiene el poder de transformar vidas y de que es un vehículo para que los futuros ibicencos puedan ser el ejemplo que ellos trataban de buscar cuando sus vidas no eran más que miseria y dolor.