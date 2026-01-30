Abierto el proceso de inscripción para residente en la Mitja Marató de Formentera

El Consell Insular de Formentera ha abierto el proceso de inscripción para una nueva edición de la Mitja Marató de Formentera, que llega a su 17ª edición, junto con la prueba de los 8 kilómetros, que este año celebra su 14ª edición. La prueba tendrá lugar el sábado 16 de mayo de 2026.

Con el objetivo de facilitar la participación de la población local y garantizar una mejor planificación de la prueba, a partir del 1 de febrero se iniciará el proceso específico de inscripción para personas residentes en Formentera, que dispondrán de un procedimiento diferenciado. El Consell recuerda que las inscripciones para residentes "estarán abiertas hasta el 30 de abril, una fecha límite establecida para evitar situaciones de desorganización y garantizar el correcto funcionamiento de la prueba, tanto en lo que se refiere a la logística como a la seguridad y la atención a los participantes".

Asimismo, se informa que no se realizarán inscripciones in situ en la carpa de entrega de dorsales. Esta decisión se ha tomado a raíz de las incidencias y molestias detectadas en la edición anterior y responde a la voluntad de mejorar la organización y experiencia de los participantes.