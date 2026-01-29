Fútbol | Tercera RFEF
La SD Formentera refuerza su portería
Tommy Romero, guardameta argentino de 22 años y procedente de la UD Yugo Socuéllamos, llega a la isla para aportar solidez bajo los palos en el tramo más decisivo de la temporada
La SD Formentera se refuerza de cara a la segunda mitad de temporada. El club pitiuso ha anunciado la incorporación del guardameta argentino Tomás Valentín Romero, conocido futbolísticamente como Tommy Romero. Nacido en Buenos Aires el 8 de mayo de 2003, el portero aterriza en la isla con 22 años tras su paso por la UD Yugo Socuéllamos, conjunto que compite en el grupo 5 de la Segunda Federación.
Antes de su etapa en Socuéllamos, Romero militó en el CD Toledo B durante la temporada 2023/24 en la Preferente de Castilla-La Mancha. Su progresión le permitió dar un paso adelante al curso siguiente, entrando en dinámica del primer equipo del CD Toledo, en Tercera Federación, una experiencia que, según destaca el club, le aportó aprendizaje y exigencia pese a no llegar a debutar de forma oficial en esa categoría.
Con 1,82 metros de estatura, la entidad rojinegra define al nuevo fichaje como un portero que sobresale por su buen juego de manos, la seguridad bajo palos y la capacidad de liderar la línea defensiva desde la portería. La SD Formentera subraya, además, que su recorrido por clubes con tradición en el fútbol español ha contribuido a forjar su carácter competitivo, responsabilidad y madurez pese a su juventud. “Bienvenido a Formentera y mucha suerte en esta nueva etapa en la isla”, concluye el comunicado de presentación.
