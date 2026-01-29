La Ibiza JoySail presenta su edición de este año con nuevas categorías y la mirada puesta en Formentera

La Ibiza JoySail Superyacht Regatta ya calienta motores para su sexta edición, que se disputará del 17 al 20 de septiembre de 2026 en aguas de Ibiza y Formentera. La organización, encabezada por STP Shipyard Palma y Marina Ibiza, ha activado el proceso de invitaciones para conformar una flota internacional seleccionada que volverá a combinar competición en el mar y un amplio programa social en tierra.

Entre las principales novedades de este año figura la apertura a veleros a partir de 80 pies de eslora, que competirán en diferentes categorías según su diseño, equipamiento y expectativas deportivas. En ese esquema se incluye la categoría Corinthian, dirigida a tripulaciones no profesionales, manteniendo la configuración de crucero y evitando requisitos técnicos complejos. Con ello, la organización busca reforzar un enfoque más inclusivo y accesible, una seña de identidad del evento.

La división por clases pretende garantizar regatas equilibradas entre embarcaciones de distinto perfil, desde veleros de orientación más crucerista hasta unidades de mayor rendimiento, preservando la igualdad en el agua y el tono cercano que caracteriza a Ibiza JoySail.

El Trofeo Perpetuo, uno de los mayores atractivos

Además del componente deportivo, la cita volverá a desplegar un calendario de actividades para armadores, tripulaciones, familiares y acompañantes. «Ibiza JoySail ha crecido manteniendo siempre su esencia. Hemos afinado el formato edición tras edición para ofrecer una regata bien estructurada, con categorías claras y un entorno en el que armadores, tripulaciones y amigos puedan disfrutar tanto de la navegación como del tiempo compartido en tierra», ha señalado Nacho Postigo, director de Ibiza JoySail.

Uno de los elementos más distintivos seguirá siendo el Trofeo Perpetuo, que premia al velero que complete en el menor tiempo la travesía entre Mallorca e Ibiza, un reto que se ha convertido en uno de los grandes hitos del evento y que añade un componente estratégico y deportivo muy valorado dentro del circuito internacional.

La Ibiza JoySail se celebra bajo el marco de SYRA y con apoyo técnico de ORC, reforzando su posicionamiento dentro del calendario internacional de superyates. Con inscripciones limitadas y un formato ya consolidado, Ibiza JoySail avanza hacia 2026 con una propuesta centrada en la calidad, la experiencia compartida y el disfrute de la navegación en uno de los enclaves más privilegiados del Mediterráneo.