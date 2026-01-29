El Ibiza Cricket Club crece: gran inversión, mejora del campo con duchas y cocina y nuevos patrocinadores

El Ibiza Cricket Club ha anunciado una nueva etapa en su organización un día después de que se anunciara la oficialización de este deporte en Baleares. La entidad apuesta por una inversión relevante en sus infraestructuras, la llegada de nuevos socios comerciales y cambios en su organigrama tras la celebración de una Asamblea General Extraordinaria (AGE) en la que se presentaron los principales ejes del plan de futuro de la entidad.

El proyecto más inmediato se centra en el campo sede del club en Sant Llorenç, donde se acometerá una renovación integral de las instalaciones. Entre las mejoras previstas destaca la construcción de dos vestuarios amplios y modernos, totalmente equipados con duchas, además de nuevas dependencias sanitarias. El plan incluye también la incorporación de una cocina exterior de alta calidad, concebida para reforzar la experiencia de los días de partido tanto para los jugadores como para el público.

En paralelo, el club continuará invirtiendo en el terreno de juego con el objetivo de mejorar el rendimiento y la presentación de su campo. En este sentido, está prevista la instalación de un nuevo sistema de riego para optimizar las condiciones de juego, así como el desarrollo de un marcador electrónico, una dotación que reforzará la operativa y el seguimiento de los encuentros.

Reebok, nuevo fabricante oficial

El impulso anunciado no se limita al apartado de infraestructuras. El Ibiza Cricket Club confirmó también un avance significativo en su área comercial con dos acuerdos para la próxima temporada: Reebok será el fabricante oficial de la equipación del club, mientras que Hyde Ibiza se convertirá en patrocinador principal de la camiseta de juego.

Junto a estas novedades, la entidad ha decidido simplificar la estructura de su comité con el objetivo de contar con un equipo de liderazgo «más ágil y dinámico», según se trasladó durante la asamblea. Robin Parmenter continuará al frente como presidente y Rick Plews mantendrá su responsabilidad como secretario de membresía. La secretaría general pasa a ser asumida por Martin Makepeace, mientras que Antonio Barca se incorpora al comité como responsable de desarrollo.

Como cierre a los anuncios, el Ibiza Cricket Club avanzó que antes del arranque de la próxima temporada se designará un nuevo capitán del club «de alto perfil», un nombramiento con el que la entidad pretende reforzar su ambición deportiva. Con esta hoja de ruta —inversión en instalaciones, mejoras técnicas en el campo, nuevos patrocinadores y un liderazgo reorganizado— el grupo ibicenco encara los próximos meses con el objetivo de consolidar su crecimiento dentro y fuera del terreno de juego.