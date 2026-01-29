El Class Bàsquet Sant Antoni refuerza su perímetro con el croata Lovre Tvrdić

El Class Bàsquet Sant Antoni ha anunciado durante la mañana de este jueves la incorporación del croata Lovre Tvrdić como nuevo jugador del primer equipo, un fichaje con el que el club busca añadir talento y capacidad anotadora a su plantilla. Se trata de un exterior “2-3”, de 1,95 metros, capaz de actuar tanto de escolta como de alero, que aterriza en la isla procedente de Atenas.

Tvrdić, de 25 años, llega tras firmar una notable temporada en el Kifissia Dimoulas, equipo de la tercera categoría griega. En ese periodo, el jugador promedió 18,7 puntos, 5,8 rebotes y 1,8 asistencias, números que han llamado la atención del conjunto ibicenco. El fichaje se produce después de que el club heleno se declarara en quiebra, una circunstancia que ha facilitado su salida y ha abierto la puerta a su incorporación por el Sant Antoni.

Desde la entidad destacan que el croata puede suponer «el plus en ataque» que el equipo venía buscando. Entre sus principales virtudes, el club subraya su inteligencia para jugar el pick and roll y su capacidad para generar ventajas en situaciones de uno contra uno, dos recursos especialmente valiosos para dinamizar el juego ofensivo.