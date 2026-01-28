Balonmano femenino
Paulina Pérez Buforn ficha por el CSM Târgu Jiu y da el salto a la élite rumana
La internacional ibicenca, formada en el HC Puig d’en Valls, llega desde el Porriño tras firmar 99 goles en 16 jornadas y compartirá vestuario con Aitana Santomé
La jugadora ibicenca Paulina Buforn, formada en la cantera del HC Puig d’en Valls, ha sido anunciada como nueva incorporación del CSM Târgu Jiu, club que compite en la Liga Națională femenina de Rumanía, una de las competiciones más exigentes del panorama internacional.
Buforn no llegará sola a Rumanía. Junto a ella también se incorpora Aitana Santomé Santos, procedente igualmente del BM Porriño. Ambas han firmado contratos por temporada y media y, según lo previsto, podrían debutar esta misma semana con el CSM Târgu Jiu en el duelo ante el Corona Brașov.
El fichaje llega después de una temporada de alto nivel en la Liga Guerreras Iberdrola con el Conservas Orbe Zendal BM Porriño, donde la isleña ha destacado como una de las piezas ofensivas más determinantes del equipo. En la presente campaña, Buforn ha firmado números destacados, con 99 goles en 16 jornadas, un rendimiento que ha reforzado su papel como referencia en ataque.
Paulina y Aitana, juntas por la Asociación
El CSM Târgu Jiu afronta esta incorporación como parte de su plan para reforzar la plantilla en la segunda mitad del curso y relanzar un proyecto ambicioso, con la mirada puesta en escalar posiciones dentro de la Liga Națională. En ese contexto, el club rumano apuesta por perfiles con experiencia contrastada y recorrido internacional.
Más allá de la pista, las dos jugadoras impulsan también un proyecto social y deportivo: son fundadoras de la Asociación Paulina Buforn, una iniciativa activa desde diciembre de 2025 orientada a promover acciones de tecnificación y programas socioculturales en las Illes Balears, con especial atención al balonmano base y al papel de la mujer en el deporte.
Con este paso, Paulina Buforn amplía su trayectoria en el extranjero y se consolida como una de las principales embajadoras del deporte pitiuso en el ámbito internacional.
