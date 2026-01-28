El pabellón de Sa Pedrera ya tiene nuevo nombre

El cambio de nombre del pabellón de Sa Pedrera ya es una realidad. El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha adjudicado a la empresa Siroko Solutions, S.L., marca de ropa y material deportivo, el patrocinio del derecho de denominación del complejo polideportivo municipal por dos años, tras resultar ganadora en el procedimiento de licitación pública convocado por el Consistorio. El acuerdo permitirá a la compañía asociar su marca a la instalación, que pasará a denominarse oficialmente Pabellón Siroko Sa Pedrera y que marca un hito sin precedentes al convertirse en el primer centro deportivo municipal de la isla en adoptar el nombre de una empresa privada.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos adicionales. Mientras tanto, el Polideportivo de Sa Pedrera —una de las instalaciones deportivas de referencia del municipio— seguirá acogiendo actividades y competiciones durante todo el año, con uso habitual por parte de clubes locales, deportistas, centros educativos y entidades sociales, consolidándose como un espacio clave para la vida deportiva de Sant Antoni.

Aunque la marca deportiva textil ya era patrocinadora del Class Bàsquet Sant Antoni, este paso ha supuesto un avance más en la consolidación del proyecto de Sa Pedrera, que se suma a la gran reforma que vivió durante cinco meses el año pasado y que eleva la marca de Sant Antoni en el deporte balear y nacional.

«Nos lanzamos de cabeza»

En el acto de presentación del patrocinio, celebrado este miércoles, estuvieron presentes el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, y el director de alianzas estratégicas de Siroko, Lucas Altamira. Los tres cargos presentaron los detalles del contrato, de dos años de duración y prorrogable a dos años más y que establece una aportación anual de 50.000 euros más 10.500 euros de IVA, lo que supone un total de 60.500 euros al año. Según remarcó Sánchez, 30.000 euros irán destinados al apoyo a los clubes del municipio, mientras que los 20.000 restantes servirán para sufragar la mejora de las instalaciones deportivas.

«Cuando vimos que se lanzaba esta licitación, nos lanzamos de cabeza», confesó Altamira, que expresó su «gran satisfacción por seguir profundizando en la relación con la isla y aportar todo lo posible para dinamizar el deporte aquí», subraya. El director de alianzas estratégicas de la marca asturiana también quiso incidir en que Siroko mantiene una relación estrecha con la isla gracias a iniciativas deportivas como el patrocinio del Class Bàsquet Sant Antoni o la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano, y que espera que «estos dos primeros años sean el principio de una relación larguísima con Sa Pedrera y con Ibiza».

Por su parte, Serra se mostró contento tras alcanzar este nuevo acuerdo y de que «por primera vez un establecimiento municipal deportivo en Ibiza y en toda España, probablemente, tenga una denominación de una empresa privada». El alcalde quiso agradecer a Siroko por presentarse al concurso público y reivindicó el papel que está tomando la actual administración tras «llevar ampliando durante tres años las subvenciones a equipos deportivos, pasando de 100.000€ a 280.000€ en tan poco tiempo», y participar en proyectos como la reforma de Sa Pedrera y futuras acciones como la reforma del pabellón del Quartó de Portmany «y de otros polideportivos que presentan problemas de goteras», aclara.