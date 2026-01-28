El críquet ya es deporte oficial en Ibiza. Esta práctica, que se originó hace siglos en Inglaterra y es muy popular en países como la India, ha sido reconocido formalmente como modalidad deportiva oficial en las Illes Balears después de una resolución emitida este miércoles por la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear.

Esta es una buena noticia para la práctica de este deporte en Ibiza, donde el Ibiza Cricket Club es uno de sus representantes con más títulos a nivel autonómico, tras hacerse con la Copa Balear en más de tres ocasiones, entre otros trofeos.

Según explican los impulsores del críquet en las islas, el reconocimiento llega tras más de un año de trabajo de consultas con las autoridades deportivas autonómicas y del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y de participación exigidos para su inclusión oficial en el ámbito balear. La nueva condición permitirá acceder a apoyo institucional, posibles vías de financiación pública, estructuras de competición formales y oportunidades de desarrollo a largo plazo. Una de las prioridades, subrayan los clubes, es reforzar el trabajo de base y consolidar itinerarios para jóvenes jugadores.

En busca de una sede fija

En este sentido, Chad Harwood-Jones, fundador del Mallorca Meerkats Cricket Club, destacó que el reconocimiento «da futuro al críquet en las islas» y permitirá «crear itinerarios reales para jóvenes jugadores» y planificar proyectos «con confianza». Harwood-Jones recordó que el club nació hace más de cinco años para responder a la demanda juvenil y que más de 60 niños y niñas han pasado ya por la entidad, con una participación en crecimiento. Por su parte, el presidente del Mallorca Cricket Club, Ben Vickers, celebró el paso dado por el Govern y subrayó que esta medida supone «un paso clave» para avanzar hacia una sede fija que permita atender la demanda local y acoger equipos de otras islas y del ámbito internacional.

Menorca, con una trayectoria destacada en la práctica del críquet, también celebró el anuncio. Dan Osterbery, presidente del Menorca Cricket Club, señaló que se trata de una noticia «muy esperada» y recordó que el críquet se practica en Baleares desde hace más de 40 años, con la isla como sede de equipos internacionales y con actividades que han servido como activo comunitario, como eventos y campus de verano. Osterbery subrayó que el logro es fruto del trabajo sostenido de equipos, voluntarios y jugadores «durante décadas».

Con el reconocimiento oficial ya garantizado, los clubes de críquet del archipiélago prevén continuar el diálogo con las instituciones para abordar los próximos pasos: mejorar infraestructuras, ampliar programas juveniles y comunitarios y reforzar la competición interinsular, considerada una pieza central para el crecimiento de este deporte en Baleares.