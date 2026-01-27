El técnico del Class Bàsquet Sant Antoni da el salto a una selección europea

Josep Maria Berrocal, entrenador del Class Bàsquet Sant Antoni de la Segunda FEB, ha sido elegido como nuevo seleccionador del equipo masculino absoluto de Macedonia del Norte. El técnico catalán compaginará su cargo al frente del conjunto ‘portmanyí’, con el que se comprometió el pasado verano, junto con el de máximo responsable del combinado nacional del país balcánico, tras el acuerdo alcanzado con la Federación de Baloncesto de Macedonia.

Berrocal afrontará así un reto doble: pelear por el ascenso a la Primera FEB con el Sant Antoni y clasificar a los macedonios para el próximo Eurobasket de 2029. El reputado preparador ya se ha puesto manos a la obra y sus primeros compromisos con la selección serán tras el partido que el Class jugará frente el Llíria, el 21 de febrero en la 19ª jornada del Grupo Este de la Segunda FEB.

Macedonia del Norte está encuadra en el Grupo A del clasificatorio, que lidera, pero empatada con Luxemburgo (ambos con dos victorias y dos triunfos). De hecho, el duelo frente al bloque luxemburgués, el 27 de febrero, representará el estreno de Berrocal en su nuevo cargo. Además, el 2 de marzo le tocará visitar a Azerbaiyán, selección que no ha ganado ningún encuentro todavía. El otro rival del grupo es Irlanda.

Para el Class Bàsquet Sant Antoni representa "un orgullo y un honor que Josep Maria Berrocal haya sido el elegido para dirigir a Macedonia del Norte", lo que es un "ejemplo más de la talla y la categoría" de su entrenador. "A su espectacular currículum, con casi cuatro décadas de carrera y una gran mayoría en el baloncesto profesional, añade ahora un nuevo logro", señalaron desde la entidad.