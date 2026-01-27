El primer polideportivo de Ibiza que llevará el nombre de una empresa

El deporte pitiuso vivirá este miércoles un hito sin precedentes. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adjudicado a la empresa Siroko Solutions, S.L. el derecho de denominación del Polideportivo de Sa Pedrera, que se convertirá así en la primera instalación deportiva de las Pitiüses en llevar el nombre de una empresa patrocinadora. Se trata de un acuerdo pionero —del que por el momento no han trascendido los datos económicos— que beneficiará a varios clubes deportivos que utilizan habitualmente esta instalación municipal.

Siroko es una empresa sobradamente reconocida y con prestigio en el ámbito deportivo. Fundada en Gijón en 2016, se ha consolidado como una marca con presencia en más de 80 países y una facturación que crece de forma sostenida año tras año. Fruto de esta expansión, la firma asturiana mantiene acuerdos con clubes y entidades de primer nivel: es patrocinador principal del Sporting de Gijón, colabora con la NBA y Los Angeles Lakers y es proveedor oficial de la Federación Española de Surfing.

En Ibiza, Siroko es una marca bien conocida por su vinculación con el deporte local. Es patrocinador principal de la Vuelta a Ibiza MTB y mantiene acuerdos de patrocinio con el Class Bàsquet Sant Antoni. Con este nuevo paso, la firma española refuerza su apuesta por el renovado Sa Pedrera, epicentro de la actividad deportiva de Sant Antoni y una de las instalaciones de referencia de la isla.

En el resto de España ya son habituales los estadios e instalaciones deportivas con naming comercial, como el Spotify Camp Nou, el Riyadh Air Metropolitano, Abanca-Balaídos o el Movistar Arena, entre otros. Se trata de acuerdos generalmente vinculados a importantes ingresos para clubes y administraciones públicas, y cada vez más frecuentes en las principales ligas europeas. Una barrera que ahora se rompe en Ibiza, donde hasta la fecha ninguna instalación deportiva municipal había adoptado una denominación comercial.

Con este acuerdo entre el Ayuntamiento de Sant Antoni y Siroko, el Consistorio busca ampliar “las posibilidades de apoyo a clubes y deportistas, dotando a la infraestructura de una mayor visibilidad más allá de nuestras islas y potenciando tanto la imagen de la instalación como las oportunidades de crecimiento de los clubes de la zona”, según señalan fuentes municipales a Diario de Ibiza.