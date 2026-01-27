Así queda el mapa de las infraestructuras deportivas en Ibiza

El pasado lunes se celebró la primera sesión de trabajo conjunta entre el Ayuntamiento de Ibiza y los distintos clubes de fútbol de la ciudad en el marco de la nueva reorganización y redistribución de los campos municipales, un proceso que se está desarrollando "con total normalidad y en coordinación con las entidades deportivas del municipio". Esta nueva ordenación permitirá que cada club "disponga de una sede propia y un uso exclusivo de las instalaciones asignadas", favoreciendo "una mejor organización interna, una distribución horaria más equitativa y una gestión más eficiente de los recursos municipales".

La distribución de los campos queda establecida de la siguiente forma:

La UD Ibiza tendrá su sede y uso exclusivo en Can Misses II.

tendrá su sede y uso exclusivo en El Inter Ibiza desarrollará su actividad en Can Cantó .

desarrollará su actividad en . La SD Ibiza (fútbol base) y el Ibiza Rugby Club utilizarán las instalaciones del campo municipal de Es Putxet . En este sentido, cabe destacar que el Ibiza Rugby Club ya está utilizando actualmente este equipamiento, donde está previsto que el próximo mes de marzo se celebre el acto institucional de inauguración.

(fútbol base) y el utilizarán las instalaciones del campo municipal de . En este sentido, cabe destacar que el Ibiza Rugby Club ya está utilizando actualmente este equipamiento, donde está previsto que el próximo mes de marzo se celebre el acto institucional de inauguración. Can Misses III será de uso de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) para el desarrollo de su programa de selecciones insulares, así como para la puesta en marcha de una nueva escuela municipal de fútbol femenino.

Esta escuela municipal, impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza, tiene como objetivo "fomentar y consolidar la práctica del fútbol femenino en el municipio, reforzando la igualdad de oportunidades y el impulso de esta disciplina deportiva en su vertiente femenina". En definitiva, con esta reorganización, el consistorio garantiza "una distribución más justa y equitativa de las infraestructuras deportivas municipales", asegurando que "todas las entidades dispongan de un campo exclusivo y de una organización propia, en beneficio del conjunto del tejido deportivo de la ciudad". Por último, el Ayuntamiento de Ibiza reitera que continuará "manteniendo reuniones de seguimiento con los clubs para asegurar el correcto funcionamiento de esta nueva etapa organizativa".