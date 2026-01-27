La primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas de Piragüismo cambiará s'Arenal por el espigón del puerto

El próximo 7 de febrero se celebrará en la bahía de Portmany la primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas, en la que está prevista la participación de entre 150 y 175 palistas de todo el archipiélago, 40 de ellos del Club Nàutic Sant Antoni, pertenecientes a las categorías que van desde prebenjamín a cadete.

La gran novedad de la prueba, que organizan la Federación Balear de Piragüismo y el CNSA, es que la pista de competición se traslada de la playa de s'Arenal, donde se ha celebrado los últimos años, a la dársena del puerto, donde se desarrollará al abrigo del espigón, evitando los vientos laterales que se registran en la playa y que suponen una dificultad añadida para los competidores.

El cambio de escenario también facilita la logística, ya que los participantes saldrán del propio CNSA, pudiendo utilizar los vestuarios, servicios y demás instalaciones. Sin embargo, implica la creación de una zona de exclusión marítima en el polígono situado entre la plataforma sobre la que se asienta la estación marítima y el centro del puerto, a la altura de los pantalanes que cierran las instalaciones del club por el lado este. Entre las 10 y las 16 horas, toda esta zona se verá afectada por restricciones intermitentes del tráfico marítimo.

El objetivo de este cambio es "mejorar la calidad del evento", que se desarrollará bajo un plan de seguridad coordinado con ports IB, dirigiéndose toda la parte logística desde la zona de capitanía del club. La modificación incluso "puede permitir la celebración de las pruebas, cuando en s'Arenal, por causas meteorológicas, se tendría que suspender". Si la experiencia con el nuevo circuito resulta satisfactoria, el CNSA se plantea "celebrar en la dársena las próximas competiciones previstas en el calendario", ya que, además, ofrece "distintos puntos para que el público pueda contemplar la competición con mayor proximidad".