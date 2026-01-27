La Liga Escolar de tiro con arco vive una jornada muy disputada en Ibiza

La Galería Víctor Juan de Ibiza acogió el pasado sábado 24 de enero la tercera tirada de la Liga Escolar de tiro con arco “L’esport per a l’edat escolar” 2025-2026, una cita organizada por el Consell de Ibiza que volvió a reunir a un nutrido grupo de jóvenes arqueros y arqueras de las Pitiusas.

La competición se desarrolló a lo largo de la tarde en un ambiente marcado por la "concentración, la deportividad y el compañerismo", con participantes de distintas edades que afrontaron la jornada como una "nueva oportunidad para seguir creciendo dentro del calendario escolar". El nivel fue "muy parejo" en la mayoría de categorías, con clasificaciones ajustadas que mantuvieron "la emoción hasta el final en varias de las pruebas".

En Recurvo U11 masculino, el triunfo fue para Blai Vila Costa, que se impuso por delante de Daniel Escandell Fernández, segundo, y Lluc Tur Llodrà, que completó el podio en tercera posición. En Recurvo U11 femenino, destacó la regularidad de Iris Cotaina Costa, que se alzó con la victoria. Irie Sánchez Lozano fue segunda, mientras que Ainara Guisado Márquez cerró el podio.

La categoría de Recurvo U13 masculino ofreció una competición muy disputada, que terminó con Álvaro Madrid García en lo más alto de la clasificación. Álvaro Prats Bonet finalizó segundo y Pablo González Martín fue tercero tras una prueba muy igualada. En Recurvo U13 femenino, la victoria fue para Aretha Vidagany Mateo, seguida por Sara Costa Ferrando en la segunda plaza y Miranda Romero Lobato, que completó el podio en una categoría con un alto nivel competitivo.

En Recurvo U15 femenino, Janna Feddoul Nounis Bouaziz se proclamó vencedora de la prueba, por delante de Daniela Ferrer Treby, segunda, y Roa Boulkheir, tercera. En Recurvo U18 masculino, el primer puesto fue para Dan Gabriel Sbircea, que firmó la mejor puntuación de la categoría, mientras que Marc Serra Blazevic ocupó la segunda posición. Por último, en Recurvo U18 femenino, se impuso Hilaryn Ariana Correa Cerezo, con Ayane Fuentes Pulido en la segunda plaza y Yasmina Ferrer Treby cerrando el podio.

La tercera jornada de la Liga Escolar volvió a poner de manifiesto el buen momento del tiro con arco base en las Pitiusas, con una cantera que "sigue creciendo tanto en número como en nivel competitivo" y que apunta a un "tramo final de temporada muy interesante".