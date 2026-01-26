Los pilotos de Ibiza se exhiben en la primera cita del año en Albaida

El Motoclub de Formentera i Eivissa tuvo un estreno inmejorable en competición este fin de semana en Albaida (Valencia), donde se disputó la primera prueba puntuable del Campeonato de Trial de la Comunidad Valenciana. Hasta tierras valencianas se desplazaron cuatro pilotos del club insular con el objetivo de comenzar la preparación de la temporada 2026 y, sobre todo, llegar en las mejores condiciones posibles a la primera cita del Campeonato de España, que arrancará el próximo 1 de marzo.

La prueba de Albaida fue, además, la primera competición oficial celebrada a nivel nacional esta temporada, lo que la convertía en un escenario ideal para medir sensaciones, coger ritmo y acumular experiencia en condiciones reales de carrera. El Motoclub desplazó a pilotos para afrontar una cita exigente, con participación en varias categorías y, en la mayoría de los casos, compitiendo por encima del nivel habitual de cada piloto.

Xicu Marí, de tan solo 16 años y actual campeón de España en categoría Cadete, afronta este curso un salto importante al subir de categoría y competir en el Campeonato de España Junior. Para esta prueba, el joven piloto ibicenco decidió inscribirse directamente en la categoría Elite TR1, la más exigente del evento, con la intención de realizar un entrenamiento de máximo nivel de cara al nacional.

Lluís Planells, de 17 años, compitió en la categoría TR2, de alta dificultad y solo un escalón por debajo de la máxima categoría. Por su parte, Toni Cardona, de 12 años, que esta temporada también asciende de categoría en el campeonato nacional para competir en juvenil A, se midió en Albaida en la categoría cadete, igualmente superior a la suya habitual. Cerró la expedición Marc Ribas, también de 12 años, que tomó parte en la categoría juvenil.

La competición se desarrolló en las inmediaciones del circuito de motocross de Albaida y estuvo organizada por la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. El recorrido constó de siete zonas, la mayoría sobre terreno de tierra, con una especialmente técnica situada en el cauce del río, con pasos de rocas y agua. Los pilotos debían completar tres vueltas a un trazado de aproximadamente dos kilómetros, afrontando un total de 21 zonas en un tiempo máximo de cuatro horas y media.

Por motivos logísticos y para poder regresar el mismo sábado a las Pitiusas, los pilotos del Motoclub de Formentera i Eivissa fueron los primeros en tomar la salida, encontrándose con todas las zonas completamente vírgenes, sin trazadas marcadas. Este hecho penalizó especialmente en la primera vuelta, con puntuaciones más altas de lo habitual al tener que “abrir” todas las zonas. Sin embargo, a medida que avanzó la prueba, las sensaciones fueron claramente de menos a más. En la segunda y tercera vuelta, con las zonas más limpias y las trazadas ya definidas, los pilotos insulares mejoraron notablemente sus prestaciones, redujeron penalizaciones y comenzaron a escalar posiciones en la clasificación.

El alto nivel competitivo del equipo se reflejó en los resultados finales, con pleno de podios para el Motoclub de Formentera i Eivissa en todas las categorías disputadas. Xicu Marí logró una meritoria segunda posición en Elite TR1, Toni Cardona se proclamó vencedor en la categoría Cadetes, Lluís Planells finalizó segundo en TR2 y Marc Ribas también subió al segundo escalón del podio en Juveniles.

Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa valoran "muy positivamente" esta primera experiencia competitiva del año, destacando "el nivel mostrado por sus pilotos y la progresión evidenciada en una prueba de máxima exigencia". Un inicio "ilusionante" que refuerza "el trabajo realizado durante la pretemporada" y que "invita al optimismo de cara al Campeonato de España", donde el objetivo volverá a ser, como en cursos anteriores, "pelear por las posiciones destacadas del panorama nacional".