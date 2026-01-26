Intenso fin de semana de judo con presencia nacional y un control escolar decisivo en Ibiza

El judo de Ibiza vivió un fin de semana de máxima actividad, con competiciones de alto nivel tanto a escala nacional como insular y una destacada participación de los deportistas del Club de Judo Sant Jordi y del resto de clubes de la isla.

La actividad arrancó el viernes con el desplazamiento de una expedición del Club de Judo Sant Jordi hasta El Vendrell (Tarragona), donde se disputó la Copa de España “A” cadete, una de las citas más exigentes del calendario nacional. El torneo, celebrado en el Pabellón Municipal de El Vendrell, reunió a 340 judokas procedentes de todas las comunidades autónomas, además de representantes internacionales de países como Andorra y Gran Bretaña, en lo que fue la penúltima prueba del circuito nacional de Copas de España.

En la categoría de –60 kilos, Unai Gómez firmó una destacada actuación al finalizar en séptima posición. Tras caer en segunda ronda, el judoka ibicenco accedió a la repesca, donde encadenó tres victorias consecutivas antes de ceder en el combate que daba acceso a la lucha por el bronce. Un resultado que le permite sumar puntos importantes de cara al ranking nacional. También en –60 kilos compitió Álvaro Menéndez, que superó las dos primeras rondas, cayó en octavos de final y logró una victoria en la repesca antes de quedar eliminado en segunda ronda. Por su parte, Jordi Torres, en –73 kilos, venció en su primer combate, pero cayó posteriormente en octavos de final y en la primera ronda de la repesca.

Más allá de los resultados, la competición permitió a los jóvenes judokas "acumular un importante volumen de combates, clave para su progresión, confianza y experiencia de cara a la próxima gran cita nacional: la Supercopa de España, que se celebrará en Alicante".

Sa Pedrera acoge el último control escolar antes de la final insular

La actividad continuó el sábado en el Polideportivo de Sa Pedrera, escenario del cuarto y último control escolar de la temporada en las categorías infantil (Sub-15) y cadete (Sub-18). Esta jornada era decisiva, ya que servirá para definir los clasificados para la final insular, prevista para el próximo 14 de febrero, de la que saldrán los judokas que representarán a Ibiza en el Campeonato Autonómico del mes de marzo. El control contó con una elevada participación y un notable nivel competitivo, reflejo del trabajo que se viene realizando durante toda la temporada en los distintos clubes de la isla.

Resultados destacados

En categoría infantil femenina Sub-15, el Club de Judo Sant Jordi volvió a demostrar su potencial con los triunfos de Elena Menéndez (–40 kg), Joana Jiménez (–44 kg), Carolina Vías (–52 kg) y Carla Pérez (–57 kg), mientras que Lucía Camacho (Dojo Ibiza) se impuso en –63 kg. En infantil masculino, los oros se repartieron entre varios clubes, con victorias de Gael Balbi (Sant Jordi), Eric Ferrer (Sant Jordi), Diego Martínez (Dojo Ibiza), Floyd Aita (Gokyo Riu) o José Ribas (Dojo Ibiza), entre otros.

En categoría cadete femenina Sub-18, destacaron los triunfos de Eva Tur (SAMYD), Tanit Mercer (Dojo Ibiza), Ana Ramón (SAMYD), Leonora Haman (Gokyo Riu), Adriana Ferrer y Sophie Mantilla, estas dos últimas del Club de Judo Sant Jordi. En cadete masculino, el Club de Judo Sant Jordi volvió a ser protagonista con los oros de Mateo Planells, José Jiménez, Iván Agües y Aleix Ramírez, mientras que Dojo Ibiza y Gokyo Riu también subieron a lo más alto del podio en varias categorías.

Medallero general

El cuarto control escolar dejó el siguiente medallero general: en primer lugar, el Club de Judo Sant Jordi, con 12 oros, seis platas y cuatro bronces. El segundo puesto fue para el Dojo Ibiza, que consiguió siete oros, dos platas y tres bronces. La tercera plaza fue para el Gokyo Riu, que logró seis oros, tres platas y tres bronces, mientras que la cuarta posición se la quedó el SAMYD, cuyos luchadores obtuvieron dos oros, una plata y un bronce. Un fin de semana intenso y productivo que confirma el buen momento del judo ibicenco y deja todo preparado para una final insular que se presenta apasionante.