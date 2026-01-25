La SD Ibiza cae por primera vez en Sant Rafel tras un gran primer tiempo

No pudo ser. La SD Ibiza cayó por 0-1 ante el Espanyol B en el Municipal de Sant Rafel, donde aún se había mantenido invicto con cinco victorias y un empate. Pese a una primera parte en la que los ibicencos gozaron de múltiples ocasiones, un gol de Timera a los dos minutos del segundo periodo desactivó la iniciativa de los locales y certificó la primera derrota de Sa Deportiva en su nuevo feudo.

Casañ optó por Joan Prado para sustituir a Jaume Villar en la medular, y Vargas estrenaría titularidad tras el valioso gol que anotó en Terrassa. Los rojillos empezaron con intensidad un duelo en el que las ocasiones no tardaron en llegar. Busi, con un disparo manso que se marchó desviado, y Prado, con un cabezazo, avisaron durante los primeros minutos del encuentro.

Sin embargo, la primera clara llegó de las botas de Vargas, que engatilló una volea desde 23 metros que cogió desprevenido a Serret y que rozó el travesaño. Dos minutos después, el ariete volvió a sacar su cañón en un remate ligeramente desviado a la derecha de la meta espanyolista. Y es que los primeros 20 minutos se resumieron en un vendaval de ocasiones en ambos bandos, aunque con un dominio evidente de los de Casañ. Letono entró en acción y descargó para Lluc Castell, que estuvo a punto de hacer el primer tanto visitante dentro del área, de no haber sido por un providencial Joan Prado.

Más ocasiones que juego

Los pericos aprovechaban los espacios que los rojillos dejaban atrás, y así llegó la más clara de los catalanes. Castell cedió el cuero para Nikitas, que no logró definir bien delante de Frías. El choque se traducía en un vaivén de llegadas en el que el juego en el centro del campo brillaba por su ausencia y el despliegue por las bandas cobraba mayor protagonismo. Raúl Castro envió el balón por encima de la portería tras una incorporación peligrosa por banda derecha.

Vargas volvía a mostrarse incisivo sobre el área perica y se fabricó otro disparo -esta vez con su pierna mala- que obligó a Serret a emplearse a fondo para evitar el primero de los rojillos antes del descanso. El árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos reglamentarios justo después de un remate raso de Busi, en la que fue la primera parte más activa de los pitiusos que se recuerda en el Municipal de Sant Rafel.

Si bien la primera mitad tuvo a la SD Ibiza como dominador del encuentro, la segunda empezaría de la peor forma para las aspiraciones de los hombres de Casañ. Un balón colgado al área fue embocado de cabeza a la red por Adama Timera para colocar el 0-1 a los 47 minutos. El zarpazo de los periquitos anestesió durante algunos minutos a Sa Deportiva, que resistía las continuas llegadas del filial, protagonizadas por Nikitas y Castell.

Inoperancia en el ataque

Casañ se vio obligado a mover ficha e introdujo a Álex Sánchez en el césped por Mario Riquelme, con la intención de llegar con más claridad sobre el área de Serret. Sin embargo, el Espanyol B se encontraba cada vez más cómodo y manejaba el partido a su ritmo a través de Ballero y Londonyo. Así, llegaría otra ocasión en las botas de Ballero en la frontal del área que repelió la zaga rojilla.

Moreno y Pep Vidal ingresarían en el campo, pero Sa Deportiva no lograba inquietar a una zaga cada vez más sólida y que había mejorado sus prestaciones respecto a la primera mitad. También tendría sus minutos Javi Cabezas, el nuevo fichaje que el club anunció el pasado viernes y que comenzó volcado a la banda izquierda.

La segunda mitad se había convertido en un envite completamente diferente al de la primera a raíz del tanto visitante, ya que los pitiusos se mostraban incapaces de franquear la muralla defensiva conformada por Catalá y Adama Timera. Los minutos finales fueron la prueba definitiva para una SD Ibiza que esta vez sí que puso más corazón que juego para intentar lograr la igualada. Álex Sánchez tuvo la oportunidad de establecerla con una volea dentro del área que estuvo a punto de limpiar la telaraña de la escuadra izquierda de no ser un a parada antológica de Serret.

Sin embargo, no dio tiempo para más y el equipo ibicenco cosecha su primer traspié en su nuevo feudo, aunque con la tranquilidad de mantenerse con una renta de 5 puntos sobre el play-off de permanencia tras haber hecho los deberes en jornadas pasadas.